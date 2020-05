Hai bisogno di una pedicure urgente ma il centro estetico ti ha dato appuntamento tra un mese? No panic, non sei certo la sola.

Come sfoggiare allora piedi curati in ogni dettaglio? In attesa del nostro appuntamento, possiamo dedicarci ad una pedicure da fare in casa.

Ecco 5 consigli da tenere a mente e mettere da subito in pratica per prendersi cura dei piedi anche in questo periodo particolare e prepararli all’estate, suggeriti da Abiby, talent scout di prodotti must have nel mondo beauty.

Inizia la beauty routine con un pediluvio

Il primo passo per una pedicure che si rispetti è il pediluvio. Immergere i piedi in acqua calda per almeno 10 minuti, infatti, li prepara per tutti gli step successivi, perché permette di rilassare i muscoli, ammorbidire la pelle e le unghie, che in questo momento vanno pulite e liberate dallo smalto. Per ottenere il massimo dal pediluvio, una buona pratica è quella di aggiungere all’acqua un po’ di bicarbonato o di sale grosso (o sali specifici) per disinfettare, oppure degli oli essenziali per un tocco di profumo.

Pedicure, leviga le ruvidità

Una volta ammorbidita la pelle, arriva il momento di levigare le parti più soggette ai calli e alle screpolature, come i talloni. Per farlo si possono utilizzare prodotti specifici come la lima e la pietra pomice, oppure il rullo anti-ruvidità, in caso di un maggior ispessimento. Questo passaggio, però, non deve essere effettuato troppo di frequente, perché potrebbe causare l’effetto contrario, ossia favorire la comparsa dei calli e, a lungo andare, peggiorare la situazione.

Fai uno scrub

Dopo essersi presi cura delle parti più ostinate, bisogna eliminare le cellule morte presenti anche nel resto del piede per rendere la pelle più morbida e favorire l’assorbimento dei prodotti usati negli step successivi: si possono usare scrub specifici oppure soluzioni fai da te a base di zucchero o sale e un qualsiasi olio vegetale, da quello d’oliva a quello di cocco.

Utilizza una crema idratante per i piedi

Dopo lo scrub, i piedi sono pronti per essere idratati. Per un risultato più soddisfacente, meglio utilizzare prodotti specifici, pensati per i talloni screpolati o per combattere l’eccessiva sudorazione, ricchi di olio d’argan che rendono la pelle morbidissima.

Pedicure, prenditi cura delle unghie

Dopo il pediluvio, arriva il momento di prendersi cura delle unghie. Una volta sistemate e limate con una lima morbida, si può applicare lo smalto, meglio se protettivo, rinforzante e pensato appositamente contro l’ingiallimento. Attenzione però, lo smalto non va tenuto per più di 15 giorni, perchè potrebbe indebolire l’unghia e rovinare la superficie.

Foto in evidenza by Thought Catalog on Unsplash