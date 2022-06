Olivia Wilde usa questi 2 prodotti low cost nella sua skincare

Anche le celebrities hanno i loro prodotti low cost di riferimento. Tra queste c’è Olivia Wilde. L’attrice è una fan della crema idratante del brand CeraVe, così come dell’azienda Cetaphil. In passato, parlando con Popsugar, ha detto: “Ho iniziato a usare il detergente Cetaphil e la crema idratante CeraVe. Sono delicati e semplici”. La crema Cerave offre un’idratazione di lunga durata e una protezione dai raggi UV. Contiene una una miscela di tre ceramidi, la tecnologia brevettata MultiVesicular Emulsion, niacinamide e vitamina E, che idratano bilanciando l’incarnato per un tono uniforme della pelle.

Cetaphil Emulsione Detergente è l’altro prodotto usato da Olivia Wilde. Un alleato contro pelle sensibile, secca e intollerante. La sua formula a pH bilanciato protegge la cute durante la detersione quotidiana aiutandola a mantenere la necessaria idratazione. La pelle viene così detersa in modo efficace da tutte le impurità evitando la sensazione di secchezza cutanea. Può essere usato anche per struccare il viso. E’ inoltre indicato per la pelle di neonati e bambini, quando la cute è danneggiata o sottoposta a trattamenti farmacologici. Ottimo anche sulla pelle molto sensibile dovuta a rosacea, psoriasi ed eczema.

Altri prodotti amati dalle celebrities.

Selena Gomez ha detto che tiene sempre a portata di mano sul suo comodino delle candele e il tonico Heritage Store Rosewater & Glycerin. Sarah Jessica Parker ama la crema La Roche-Posay’s Toleriane Fluide Soothing Protective Moisturizer. “È l’unica crema idratante che uso da sempre”, ha detto l’attrice. Penélope Cruz usa Advanced Génifique Youth Activating Serum di Lancôme. Kristen Bell ha detto ad Allure che usa il Phyto Corrective Gel di Skin Ceuticals per lenire e idratare la pelle riducendo la visibilità dei rossori.

C’è un siero viso L’Oréal alla portata di tutti che ha tra le sue fan anche l’attrice Elle Fanning. Parliamo del siero L’Oréal Revitalift Derm Intensives 1.5 percent Pure Hyaluronic Acid Face Serum. La politica americana Alexandria Ocasio-Cortez ha rivelato di usare questoviso alla vitamina C Cerave Vit C.