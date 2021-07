Da tempo vi segnaliamo prodotti di bellezza che vale la pena di provare e oggi è il giorno di un olio viso che ha avuto una lista d’attesa di ben 24mila persone.

Parliamo di Le Prunier Beauty Oil, un olio antietà e multiuso che equilibra, ripristina e rinfresca la pelle.

Un prodotto naturalmente ricco di antiossidanti essenziali, acidi grassi omega 6 e 9 nutrienti e potenti polifenoli, che aiutano a proteggere la pelle dai dannosi radicali liberi.

8 volte più potente dell’olio di Argan e 6 volte più potente dell’olio di Marula nel proteggere la pelle dai dannosi radicali liberi, è anche ricco di pro-vitamina A ed E per favorire la guarigione e l’idratazione.

Il brand Le Prunier è stata fondato da Allison, Jacqueline ed Elaine Taylor, tre sorelle la cui famiglia possiede il più grande coltivatore e produttore mondiale di prugne biologiche, con sede nella contea di Sutter, in California.

Durante i loro viaggi d’affari si sono “rese conto di quanto sia apprezzata la prugna come un super frutto, afferma Allison, specificando:

“Ha più antiossidanti di cavoli, mirtilli e spinaci. E quindi ci ha davvero spinto a guardare il nostro prodotto principale e a pensare, ok, come possiamo innovare ma lavorare collettivamente insieme facendo qualcosa che ci appassiona davvero, che è pura bellezza?”.

