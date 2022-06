Nicole Kidman usa questo famoso siero per capelli

Nicole Kidman ha iniziato una partnership con il famoso brand di bellezza Vagamour, di cui lei stessa è cliente. Tra i best seller del marchio c’è il famoso siero Gro Hair, prodotto a base vegetale che utilizza una combinazione di fitoattivi vegani clinicamente testati, lenisce il cuoio capelluto e rivitalizza le radici della chioma. Privo di sostanze chimiche tossiche, questo siero per capelli vegano cruelty-free è formulato con potenti fitoattivi ed è uno dei must have contro la caduta dei capelli. Si tratta di uno dei prodotti di bellezza preferiti di Nicole. Pensate che in America se ne vende uno ogni 22 secondi. La star di Big Little Lies predilige anche lo shampoo e balsamo rivitalizzante Gro, il siero disintossicante del cuoio capelluto e il massaggiatore rivitalizzante del cuoio capelluto.

Altri prodotti di bellezza amati da Nicole Kidman.

In un video per Harper’s Bazaar, Nicole Kidman ha condiviso la sua completa routine di bellezza notturna. Ci sono molti prodotti stellari di cui prendere nota, ma è il prodotto di cui si fida ciecamente per prendersi cura dei ricci rossi che ha attirato la nostra attenzione. Si tratta dell’olio per capelli di Philip B, che puoi acquistare ora a saldo a soli 30 euro sul sito di Amazon. Nel video, l’attrice definisce questo olio come “eccellente” per i suoi capelli. L’attrice spiega nel video che la sera applica una piccolissima quantità di prodotto sui suoi ricci: “Questo fa sì che i miei ricci non si annodino durante la notte”.