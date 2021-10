“La niacinamide è una vitamina fondamentale per la salute e il benessere della pelle perché agisce come anti-infiammatorio, anti ossidante, riparatore della barriera cutanea e protettore. Proprietà che fanno di questo composto un ingrediente sicuro, economico, ed efficace per le cure di bellezza, – dichiarano gli specialisti del dipartimento di dermatologia dello Sri Guru Ram Das Institute of Medical Science and Research di Punjab, India, in una review dedicata al prezioso ingrediente.

Le prove cliniche

Gli studiosi hanno passato in rassegna tutte le ricerche condotte nel mondo ed elencano anche le reali prove cliniche sull’uso di sieri contenenti la vitamina B3. Un calo significativo delle rughe si ottiene con formule di creme al 5% del prezioso componente. E un incremento della luminosità e una diminuzione delle macchie della pelle anche in formule che ne contengono il 2%”.

L’offerta è molto vasta. Tra le novità, la inserisce tra i prodotti chiave delle cure della pelle in autunno la francese SVR Laboratoire Dermatologique con la linea Sebiaclear dedicata alla pelle grassa, con acne e infiammata, indicata sia per pelle giovane che adulta. Miscelata (al 4%) con il composto levigante gluconolattone (al 14%) in un gel. Agisce come cheratolitica e sebo regolatrice, riducendo le imperfezioni e prevenendone la ricomparsa.

Niacinamide, dove trovarla

E’ presente nei sieri in gocce della maison La Roche Posay (Retinol B3, per rughe marcate) al 2%, insieme a retinolo (0,1%9 e palmitato (allo 0,2%). Si tratta di un siero concentrato che attenua le grandi rughe, il colorito irregolare e leviga la pelle.

E’ tra i componenti dei nuovi sieri del brand britannico & Other Stories Face & Body Dew, per viso e corpo, ad effetto illuminante e per ridurre l’aspetto dei pori dilatati. Ma anche levigare e uniformare l’incarnato e mantenere inalterate la naturale barriera della pelle. La vitamina è abbinata all’acido ialuronico.

La niacinamide è inclusa anche nelle gocce della coreana Peach & Lily Collection, (Glass skin refining serum e Transparent C-Pro spot treatment) come illuminante e anti-imperfezioni insieme a vitamina C estratti di pesca e acido ialuronico.

C’è niacinamide al 5% in Metacell Renewal B3 di Skinceuticals, un innovativo trattamento viso a base di Glicerina Pura al 15%, Niacinamide al 5% associata ad un ripeptide rassodante concentrato al 2,5% in grado di aiutare a contrastare i primi segni di fotoinvecchiamento precoce. Stessa percentuale nella B3 Dark Spot Corrector di Vichy (a novembre 2021) una formula completa per trattare i segni dell’età che corregge visibilmente le macchie scure, riduce le rughe e uniforma l’incarnato.