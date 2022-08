Jennifer Lopez ha lanciato la sua linea beauty, ma questo non esclude che nel corso degli anni si sia affidata a prodotti di bellezza di altri brand, alcuni anche low cost. Parlando con Andy Cohen nel 2014, Jennifer ha spiegato che usa la Rose Day Cream del Dr. Hauschka da oltre un decennio. Anche Jennifer Aniston e Julia Roberts usano la stessa alleata di bellezza. La crema alla rosa è stato il prodotto su cui la dott.ssa Hauschka ed Elisabeth Sigmund hanno fondato la loro azienda di prodotti per la cura della pelle naturale WALA nel 1967. Il prodotto calma la pelle e riduce al minimo la comparsa di arrossamenti, irritazioni e couperose. La formulazione ricca ed emolliente armonizza l’olio e l’idratazione delicatamente aiutando a guidare la pelle verso uno stato di comfort, equilibrio e luminosità.

“A oggi non ho mai fatto ricorso al botox. Non sono quel tipo di persona. Non ho nulla contro chi lo fa, semplicemente non è il mio genere”, ha detto in un’intervista Jennifer Lopez. “Preferisco di gran lunga un approccio naturale verso la cura della pelle, per questo voglio che i miei prodotti funzionino. Voglio prodotti in grado di aiutare veramente, perché non voglio dover ricorrere agli aghi a un certo punto. Non sto dicendo che un giorno magari non ci penserò, ma per ora non l’ho mai fatto”.

Altri prodotti amati da Jennifer Lopez.

Tra i suoi must have c’è anche la crema antirughe per occhi StriVectin, nota anche per essere la preferita di altre star come Charlize Theron e Kylie Minogue. Nel 2016, JLo ha rivelato a People che ama la crema da giorno antietà L’Oreal Paris Revitalift Bright Reveal. Nel beauty case della diva c’è anche Rosewater Balancing Mist di Jurlique, uno spray rinfrescante, formulato per idratare e ammorbidire la pelle. Quando Jennifer vuole apparire abbronzata sul red carpet usa la lozione Body Bling Bronzer firmata Scott Barnes.

Un prodotto idratante noto come “l’alternativa preferita di Hollywood all’autoabbronzante”. Attenzione poi a uno dei must have che il parrucchiere della star, Chris Appleton, ha svelato di usare sulla sua cliente per coprire la ricrescita dei capelli bianchi. Parliamo di Color Wow Root Cover Up, una polvere applicabile con un pennellino, che agisce come un correttore per i capelli bianchi, facile da rimuovere tanto quanto lo è da applicare. C’è un altro prodotto di cui Appleton non può fare a meno, ovvero la spazzola Tangle Teezer – The Ultimate Hairbrush.