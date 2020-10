In commercio ci sono molte mousse viso efficaci ma una in particolare ha fatto breccia negli utenti di TikTok.

Il prodotto in questione è la Neogen Pore Mousse, un prodotto di cui sentirete presto parlare anche in Italia.

Questa alleata di bellezza è diventata famosa dopo un video TikTok postato dal co-fondatore di The Beauty Spy, Ryan Sullivan, diventato virale.

Sullivan ha mostrato come il trattamento viso sia in grado di rimuovere senza sforzo tutto l’accumulo di sebo e lo sporco dai pori.

Tra gli ingredienti della mousse c’è l’estratto di chondrus crispus e le alghe marine rosse, che lavorano insieme per lasciare la carnagione più uniforme e luminosa dopo ogni applicazione.

Il risultato finale del video è stato tale che il prodotto è andato esaurito solo quattro ore dopo.

Altri prodotti diventati popolari su TikTok.

Lo scrub corpo esfoliante The Scrub of Your Life è impazzato sul social dopo che un utente di TikTok ha pubblicato un video proprio su questo prodotto.

Gli utenti di TikTok hanno mostrato entusiasmo anche per la maschera piedi esfoliante di Plantifique.

C’è chi la considera migliore di quella Babyfoot, la popolare maschera che usa anche l’attrice Zendaya.

Altri prodotti amati dalle celebrities.

Drew Barrymore ha consigliato sul suo profilo Instagram un prodotto specifico per la pulizia del viso. Parliamo della maschera purificante all’argilla di Caudalie.

In un video postato, Barrymore canta divertita:

“Caudalie, Caudalie, aiutami contro i miei breakouts ormonali. Perché ho 45 anni e la mia pelle sembra quella di un ragazzo in prepubertà?”, e ancora “Aiutami, per favore”.

Heidi Klum adora invece un prodotto da 20 euro che la modella considera un must have.

Si tratta della crema idratante al latticello firmata Mario Badescu, in vendita sia da Sephora che da Douglas. “La uso sul mio viso. È molto leggera”, ha detto la top model.