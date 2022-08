La salute mentale è direttamente collegata al benessere della pelle. Quando siamo stressati la cute riflette ansia, stress e stanchezza. Il cervello e la pelle condividono una connessione unica. Quando si è nervosi, è probabile che si sudi mentre l’eccitazione o la paura possono causare la pelle d’oca. Lo stress a lungo termine può peggiorare varie condizioni della pelle come la caduta dei capelli, l’acne o la psoriasi. L’esperta di Ayurveda, la dott.ssa Nitika Kohli, ha spiegato all’HindustanTimes che la salute mentale e i disturbi della pelle vanno di pari passo e se sei stressata, ciò potrebbe impedirti di trattare i disturbi della cute in modo ottimale. Kohli spiega come la tua salute mentale influisca sulla pelle sotto diversi punti di vista:

Quando si è stressati mentalmente, diventa difficile mantenere o optare per uno stile di vita sano per curare i disturbi della pelle. Se non mangi o dormi bene, anche la tua pelle è destinata a essere danneggiare.

Quando sei stressata mentalmente, ti muovi verso uno stile di vita malsano che influisce sulla salute del tuo corpo.

Se la tua salute mentale è compromessa, diventa difficile mantenere una routine poiché la maggior parte del tuo tempo lo passi a pensare troppo.

Lo stress e l’ansia influiscono sulla tua capacità di organizzare il tempo e l’ambiente circostante, causando stress alimentare che influisce sulla salute della pelle.

Lo stress, la depressione e altri tipi di problemi psicologici possono esacerbare i problemi della pelle.

Lo stress ha un impatto sulla salute dell’intestino che è direttamente collegato alla salute della pelle, nonché alla salute metabolica, alla salute del cervello e alla salute immunitaria. Come hanno spiegano gli esperti di The Beauty Chef, citati dal britannico Daily Mail: “La nostra pelle e il nostro cervello sono influenzati dagli stessi ormoni e neurotrasmettitori, il che significa che questo percorso bidirezionale può trasferire qualsiasi stress che proviamo nella nostra pelle e viceversa”.

“In parole povere, quando ci sentiamo stressati, il nostro sistema nervoso simpatico innesca un flusso di cortisolo, il nostro ormone dello stress, da rilasciare nel nostro corpo che successivamente attiva la nostra risposta allo stress di lotta o fuga”, hanno aggiunto. Foto di Sharon McCutcheon da Pixabay.