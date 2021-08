Meghan Markle ha i suoi prodotti di bellezza di riferimento e nel corso degli anni, prima di diventare duchessa, ha condiviso con i suoi fan numerosi beauty tips.

Forse Meghan ha preparato le labbra per il suo primo bacio con il principe Harry con uno specifico trattamento idratante, che ha detto a Beauty Banter le dà: “Labbra morbide, baciabili e burrose”.

Il prodotto in questione è il cult Sugar Advanced Therapy Lip Treatment di Fresh. “Ho cercato in lungo e in largo e ho provato ogni tipo di balsamo per le labbra, ma questo è il migliore”, ha detto in passato.

Questo balsamo nutre intensamente le labbra per tutta la giornata. Rimpolpa e attenua visibilmente rughe e segni del tempo. Protegge contro i raggi UV grazie al filtro SPF 15.