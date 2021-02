Un massaggiatore per il viso che, secondo chi lo usa da tempo, rende zigomi e mascella definiti come mai prima. I vantaggi di quasi un anno in quarantena sono pochi. Ma se ce n’è uno, è quello che possiamo dedicarci alla nostra routine di bellezza anche 10 minuti al giorno durante una pausa pranzo o una pausa caffè.

Lo svantaggio è che se, come noi, sei costantemente alla ricerca di cibo salato, svegliarsi con gli occhi gonfi e rughe accentuate può essere molto probabile. Ma secondo gli acquirenti di Amazon, uno strumento per la pelle estremamente economico leviga le righe e rende tonica la pelle del viso in pochi giorni.

I vantaggi di questo massaggiatore per il viso

Il massaggiatore per viso elettrico 24k due in uno di Amirce assomiglia incredibilmente a quello di Jillian Dempsey che Jennifer Aniston utilizza ormai almeno dal 2019. Ma se il massaggiatore per viso di Jennifer costa più di 200 euro, quello che abbiamo trovato di Amirce è davvero per tutte le tasche. Generalmente infatti puoi acquistarlo a circa 30 euro, ma ora è anche in sconto e, se ti affretti, potrai averlo a casa tua a meno di 18 euro.

Questo massaggiatore elettrico è dotato di due teste intercambiabili: una è un piccolo braccio a forma di T elettrico, proprio come quello firmato Dempsey. L’atra è costituita da due sfere sfaccettate che richiamano alla mente il rullo da 220 dollari Carat Face di ReFa.

Leggi anche: Jennifer Aniston usa questa barra scolpita in oro 24K $ 195 sulla sua pelle

Certo, costa davvero molto di meno. Eppure, il prezzo più basso non sacrifica di molto la qualità. Almeno secondo gli acquirenti che hanno lasciato a questo piccolo strumento centinaia di recensioni positive. Chi lo usa da tempo, scrive che dopo una settimana di utilizzo per 15 minuti ogni sera davanti la tv, gran parte delle rughe hanno iniziato ad attenuarsi e il viso è più tonico che mai. Un utente scrive: “Massaggio intuitivo nei movimenti, è di un relax assurdo, sicuramente il vibrare dell’attrezzo aiuta il drenaggio nella zona perioculare e drena riducendo le borse e le occhiaie”.

CORTESIA AMIRCE

Un altro cliente scrive: “Ho utilizzato il massaggiatore viso per 2 mesi in modo costante. Almeno 3 volte a settimana per minimo mezz’ora in moduli di 5 -10 minuti per zona: viso e collo. Come base olio viso leggero o burro di karitè per agevolare lo scorrimento. Con pressione leggera. Davanti alla tv, ha anche un effetto rilassante. La pelle si è molto rassodata e si sono attenuate le borse sotto occhi e zigomi provocate dal cedimento. Ho anche abbinato qualche esercizio di ginnastica facciale. Proseguirò. Lo consiglio”.

Come agisce

Secondo molte recensioni, gli effetti sono ancora più evidenti dopo un mese di utilizzo costante. Questo massaggiatore per il viso agisce stimolando la ritenzione idrica in eccesso (accidenti a te, amato sale), aumentando il drenaggio linfatico per sgonfiare le guance e rassodando la pelle con un effetto rinfrescante.