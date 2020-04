Quale modo migliore per trascorrere il tempo libero durante la quarantena se non regalarsi una bella maschera per il viso? Se pensate di avere una cute opaca e puntate a un effetto rimpolpante potete testare nuovi orizzonti e guardare anche a Paesi lontani. Per esempio con un prodotto di Sand & Sky: l’Australian Emu Apple Super Bounce Mask. Si tratta di una maschera viso rimpolpante alla mela degli emù australiana. Il prodotto può essere acquistato su Amazon al prezzo di 59,90 euro, oppure sul sito di e-commerce Zalando, allo stesso prezzo.

Ricca di antiossidanti ed estratti vegetali australiani, questa maschera aiuta a combattere l’invecchiamento e aumentare la luminosità della pelle. Contiene inoltre prugna Kakadu, fonte di vitamina C. Per applicarla: stendi uno strato spesso sulla pelle pulita, evitando il contorno occhi. Lascia agire per 10 minuti e risciacqua con acqua calda. Puoi abbinare la maschera viso al siero Dreamy Glow per una idrazione massima.

Non dimenticare che l’alimentazione è la prima alleata contro le rughe. E’ la stessa dieta che fa bene al cuore: tanta verdura, frutta, cereali integrali e pochi zuccheri, sale e carni lavorate. I regimi alimentari antiossidanti e anti-infiammatori creano un ambiente biochimico favorevole ai telomeri e questo può aiutare a mantenere le cellule sane ed evitare malattie croniche.

I pomodori sono alleati: ricchi di licopene, un potente antiossidante, sono ritenuti un alimento benefico per proteggere il nostro organismo dall’ictus e che aiuta a prevenire le malattie cardiovascolari. Mangiare pomodori è inoltre utile per contrastare il colesterolo e la pressione alta. Il contenuto di licopene dei pomodori è pari a 11 mg/100 g nella polpa ed a 54 mg/100 g nella buccia. La concentrazione di antiossidanti è stata valutata come superiore nei pomodori biologici.

Sì ai frutti di bosco: ribes, lamponi, mirtilli e more sono ricchi di sostanze antiossidanti in grado di contrastare l’azione dei radicali liberi e favorire la circolazione del sangue. Tra i frutti ricchi di antiossidanti simili ai mirtilli troviamo le bacche di Acai, considerate benefiche per le loro proprietà antinfiammatorie e anticancro.