Questo mascara rende lo sguardo denso e magnetico all’istante

Se siete alla ricerca di un mascara per le feste natalizie che dia una svolta al vostro sguardo, abbiamo un suggerimento per voi. Un prodotto che vale la pena di provare se siete stanche di scelte che non sono all’altezza delle vostre aspettative. L’alleato di bellezza in questione è Monsieur Big di Lancôme.

Il suo applicatore volumizzante consente di ottenere un forte impatto con una sola passata dalla prima applicazione, per ciglia volumizzate come mai prima. Le sue setole in fibra ultra soffice abbracciano le ciglia con incredibile delicatezza e garantiscono una stesura morbida, separando e volumizzando le ciglia senza sforzo.

Altri mascara amati dalle celebrities.

La modella Hailey Bieber usa il mascara e il gel per sopracciglia Strength & Length di Bare Minerals, brand di cui lei stessa è testimonial. Agli ultimi People Choice Award, la make up artist di Jennifer Lopez ha usato su di lei il mascara volumizzante Dark Star di Pat McGrath Labs per dare un effetto piumato.

Nel 2018, la truccatrice delle celebrità Lydia Sellers ha dichiarato alla rivista Hello! che uno dei mascara preferiti di Meghan Markle è il Lash Sensational di Maybelline. Quello prediletto di Cindy Crawford è Lash Stiletto di Maybelline, un prodotto che in pochi passaggi rende le ciglia lunghe, voluminose e luminosi come la seta. Dopotutto, non è un caso se è quello preferito della super top model Cindy Crawford.

Blake Lively e Beyoncé hanno un mascara di riferimento che è alla portata di tutti. Parliamo di Lash Paradise, un prodotto dotato di una nuova formula arricchita con olio di ricino per rinforzare le ciglia. Hilary Duff ha recentemente rivelato un prodotto di cui si dice “ossessionata”. Si tratta di un mascara 2 in 1 che contiene anche un siero per far crescere le ciglia. Si chiama Grande Cosmetics MASCARA ai Peptidi.