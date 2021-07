Margot Robbie ha svelato in un nuovo video della serie Vogue “In the Bag” quali oggetti tiene in borsa ogni volta che si muove.

Oltre all’immancabile gel detergente per le mani, che ormai è onnipresente nelle borse di tutti, c’è una specifica crema mani che porta con sé.

Si tratta di La Crème Main di Chanel, un prodotto che rende le mani morbide, rinforzando anche unghie e cuticole. Prezzo: 50 euro.

La crema contiene due ingredienti complementari, estratti da fiori emblematici della Maison: la cera di rosa di maggio e l’estratto di iris pallida.

La cera floreale della rosa di maggio, coltivata in esclusiva per Chanel a Grasse, leviga e ammorbidisce la pelle, formando un velo protettivo che trattiene l’acqua.

“Prendetevi cura delle vostre mani in un istante con LA CRÈME MAIN, un trattamento idratante che si assorbe rapidamente, per una pelle luminosa, cuticole morbide e unghie rinforzate”, si legge sul sito della maison francese.

Il prezzo è decisamente elevato per una crema mani, ma quando si tratta di Chanel, tutto è accettabile. Anche il design del prodotto ha una forma iconica, un ovale che potrebbe essere scambiato per un gadget elettronico.

Altri prodotti amati da Margot Robbie.

In un’altra intervista con Byrdie, la star del cinema ha detto che non va mai a dormire senza togliersi il trucco, così come raccomandano tutte le make up artist.

“Non importa quanto sia ubriaca, non vado a dormire con il trucco. Non appena torno a casa, mi pulisco”.

E c’è un prodotto, in particolare, di cui Mrgot Robbie giura di “non poter vivere senza”.

Si tratta delle Peter Thomas Roth Complexion Correction Pads, dei dischetti struccanti dalle mille proprietà.

“Quando viaggio in aereo, mi tolgo il trucco con una salvietta e poi userò i tamponi per la correzione della carnagione di Peter Thomas Roth”, ha detto.