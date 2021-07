Margot Robbie è una delle attrici più popolari del momento. In un nuovo episodio di “In the Bag” di Vogue, la star ha svelato quali oggetti tiene in borsa ogni volta che si muove.

In questo format video della celebre rivista di moda, le celebrities svelano quali sono gli oggetti che tengono sempre in borsa.

Per tenere sempre idratate le sue labbra, la protagonista di “Once Upon A Time… In Hollywood” ha spiegato di usare Bepanthen, un unguento usato per le irritazioni dei bambini a causa del pannolino.

“Questo è Bepanthan, tecnicamente è una crema antisettica per i pannolini dei bambini e cose del genere, ma lo uso come balsamo per le labbra ed è davvero buono”, ha detto a British Vogue.

Oltre al balsamo labbra e all’immancabile igienizzante, Margot non esce mai senza La Crème Main di Chanel, un prodotto che rende le mani morbide, rinforzando anche unghie e cuticole. Prezzo: 50 euro.

La crema contiene due ingredienti complementari, estratti da fiori emblematici della Maison: la cera di rosa di maggio e l’estratto di iris pallida.

Margot Robbie e il suo rapporto con la femminilità.

In passato l’attrice australiana ha rivelato di sentirsi più “attraente” quando vive il “momento” ed “è libera” perché le donne sono “forti” e “femminili” quando si “divertono sinceramente”.

La star di Suicide Squad ha detto: “Le donne sono forti e le caratteristiche spiccatamente femminili sono anche caratteristiche spiccatamente forti”.

“Essere femminile non è più un segno di debolezza. Qualcosa di cui ho parlato ultimamente con le mie amiche è che sembriamo tutte al meglio quando sorridiamo e ci divertiamo – quando vedo le persone in quel momento in cui stanno davvero ridendo, è quando sono raggianti e sono bellissime”.

“Penso che divertirsi ed essere liberi sia la cosa più attraente…Fare qualunque cosa ti faccia sentire al meglio in modo da mostrare le tue migliori qualità al mondo”.