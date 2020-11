Non perdere l’occasione di aggiudicarti tantissimi prodotti super star di Mac a 11,11 euro e i fondotinta Studio Fix a 22,22 euro. Sbrigati, perché la promo non sarà attiva a lungo.

Se stavi aspettando un motivo per fare rifornimento dei tuoi prodotti di bellezza Mac preferiti, è arrivato il momento giusto. L’amato marchio sta svendendo tantissimi prodotti in occasione della sua più grande vendita dell’anno. Fino a questa sera a mezzanotte, chiunque può acquistare tantissimi prodotti Mac a soli 11, 11 euro. E Il fondotinta Studio Fix FLUID E COMPATTO a 22,22. Sì, siamo seri! Puoi arrivare a risparmiare quasi fino a metà prezzo su moltissimi prodotti Super Star del marchio di cosmetici Mac.

Mac, quali sono i prodotti Super Star

Praticamente, quasi tutti i rossetti e gli ombretti mono e refill, il mascara In Extreme Dimension 3D normale e waterproof. Ancora, il fondotinta Studio Fix sia fluido che compatto, il Magic radiance e tantissimi altri prodotti di Mac Cosmetic. Praticamente, una offerta da non farsi sfuggire.

Come ottenere la promozione

Fate attenzione perché i prodotti si scontano quando vengono messi nel carrello. Questo vuol dire che potete trovare nell’elenco dei prodotti che sembrano a prezzo pieno ma in realtà non lo sono, una volta messi nel carrello, durante il completamento dell’odine, potrete vedere il prezzo scontato.

Scegli tra una vasta gamma di prodotti per il trucco e la cura della pelle, inclusi i best-seller di Mac come il fondotinta Studio Fix o i numerosi ombretti mono.

Non dimenticare inoltre di fare scorta di Magic radiance, spray fissante e idratante considerato uno dei prodotti top di Mac. Se lo acquisti oggi, potrai averlo esattamente a metà prezzo! Direi che è proprio il momento di fare scorta.

L’incredibile svendita di Mac termina questa sera a mezzanotte, quindi hai meno 24 ore per approfittare degli sconti. E se fossi in te non aspetterei l’ultimo minuto per decidere di fare qualche affare. I prodotti tendono ad esaurirsi rapidamente.

Questo è davvero uno dei momenti migliori per acquistare prodotti di bellezza Mac, quindi non perdere l’occasione di risparmiare, prima che questo affare finisca!