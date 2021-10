L’acido ialuronico è alla base dell’efficacia di questa lozione corpo che costa meno di 10 euro e promette di idratare la pelle e ridurre rughe e linee sottili.

Fino a pochi anni fa, l’acido ialuronico non era un prodotto per la bellezza della pelle molto conosciuto. Ma oggi sembra essere in cima alla lista degli ingredienti di ogni prodotto per la cura della pelle. C’è una crescente proliferazione di creme per corpo e viso con acido ialuronico. Ebbene, un’opzione economica e che sembra essere molto efficace è la lozione corpo Hydro Boost di Neutrogena