Lo shampoo solido migliore: vediamo gli ingredienti e quanto costa

L’uso dello shampoo solido si sta facendo sempre più strada tra le nostre abitudini e numerose sono le proposte che troviamo in commercio. Ma qual è il migliore da utilizzare? Secondo un recente test di Altroconsumo, lo shampoo solido migliore è il Garnier Ultradolce delicatezza d’avena. Vediamo allora gli ingredienti di questo prodotto, dove trovarlo e quanto costa.

Altroconsumo, associazione per la tutela e difesa dei consumatori più diffusa in Italia, ha testato e confrontato 11 shampoo solidi in commercio, cercando di capire quale sia il migliore per quanto riguarda qualità prezzo. I test hanno valutato: lista degli ingredienti, quantità di schiuma, facilità di uso e risciacquo, piacevolezza del profumo, efficacia, morbidezza e volume dei capelli dopo l’uso.

Ebbene, lo Shampoo solido Ultradolce delicatezza d’avena di Garnier ha superato tutti gli altri prodotti, anche quelli considerati ecologici. Secondo i test, è il prodotto migliore e la scelta più green.

Gli ingredienti dello shampoo solido Garnier Ultradolce delicatezza d’avena

A questo punto, vediamo gli ingredienti dello shampoo solido Garnier Ultradolce delicatezza d’avena. Per farlo, basta andare sul sito di Garnier:

SODIUM COCOYL ISETHIONATE

HYDROGENATED VEGETABLE OIL

SODIUM COCO-SULFATE

AQUA / WATER, POLYGLYCERYL-4 LAURATE

GLYCERIN

HYDROXYPROPYL GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE

PARFUM / FRAGRANCE

CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE

AVENA SATIVA KERNEL OIL / OAT KERNEL OIL

ORYZA SATIVA STARCH / RICE STARCH

TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE

LINALOOL

COUMARIN

BENZYL ALCOHOL (F.I.L C258406/1)

Solo leggendo gli ingredienti, certo non possiamo capirne molto. Tuttavia, inserendo la lista sul sito di BioDizionario, dizionario online dei componenti nei cosmetici realizzato da Fabrizio Zago, chimico industriale e consulente Ecolabel, possiamo capirne di più. Infatti, scopriamo che l’INCI è davvero accettabile.

Gli ingredienti hanno quasi tutti il semaforo verde, tranne due che lo hanno giallo (il LINALOOL e il COUMARIN, sostanze potenzialmente allergizzanti). Infine, questo shampoo solido ha un solo ingrediente con semaforo rosso: l’HYDROXYPROPYL GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE, un antistatico.

Dove trovarlo quanto costa

Lo shampoo solido Garnier Ultradolce delicatezza d’avena è molto semplice da trovare. Sicuramente, lo troverai nei supermercati e in tutti i negozi specializzati in articoli per la casa e per l’igiene personale. Il prezzo è contenuto, anche se cambia molto in base al punto vendita, in genere potrai trovarlo intorno ai 5 euro.