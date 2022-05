Lily Collins usa questi 3 prodotti per capelli al top

Abbiamo imparato ad apprezzare la bellezza di Lily Collins per il suo ruolo di Emily nella serie Netflix “Emily in Paris“. Il suo personaggio è diventato molto popolare tra le fashion e beauty addicted e oggi vogliamo svelarvi qualche suo segreto di bellezza. L’attrice 33enne ha rivelato a PEOPLE che si affida al brand Living Proof per mantenere i suoi capelli in condizioni perfette e non casualmente lei stessa è ambasciatrice del marchio. “Quello che ho trovato con Living Proof è quello che quello che promette di fare fa”. Un rappresentante del brand ha spiegato che l’attrice è una fan di tre best seller in particolare: l’Advanced Clean Dry Shampoo, il No Frizz Vanishing Oil e il Full Dry Volume and Texture Spray.

“L’idratazione è una cosa importante per me perché tutto il calore e lo styling hanno il loro peso, quindi mantenere (i capelli) davvero idratati e brillanti è una priorità”, ha detto Collins in un comunicato stampa. “Il mio parrucchiere usa No Frizz Vanishing Oil sulle mie punte: non si sente l’unto e rende i miei capelli lucidi e idratati”.

Altri prodotti di bellezza amati da Lily Collins.

Lily ha un suo siero viso di riferimento, come ha rivelato a Vogue. Parliamo di Lancôme Advanced Génifique, un prodotto di punta del brand francese, tra le cui fan c’è anche la star del cinema Penélope Cruz. Il siero si presenta con una nuova formula arricchita da un complesso di 7 frazioni di prebiotici e probiotici, accuratamente selezionati e trasformati per l’efficacia sulla pelle. Advanced Génifique agisce sul microbioma e aiuta a rafforzare le funzioni vitali di giovinezza della pelle. Un altro dei prodotti che usa ogni giorno per la detersione del viso è Cetaphil Gentle Skin Cleanser, ideale per le pelli sensibili. Cetaphil è un’azienda nata nel 1947 dall’idea di un farmacista americano. Il brand è apprezzato da molte celebrities.