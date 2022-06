Lily Collins usa questo shampoo secco quando deve rinfrescare la chioma

Lily Collins è una delle attrici rivelazione di Netflix grazie alla serie tv di successo “Emily in Paris“. Considerando il suo programma fitto di appuntamenti da una parte all’altra del globo, Lily ha cercato prodotti alleati per prendersi cura della sua immagine. Lo shampoo secco rientra tra questi, considerando che non sempre ha tempo per fare una messa in piega professionale.

In qualità di ambasciatrice di Living Proof, uno dei suoi prodotti di riferimento è Advanced Clean Dry Shampoo del marchio. Lo shampoo secco è uno spray fatto per assorbire sporco, olio e sudore dai capelli, rivitalizzando le ciocche senza ricorrere al lavaggio vero e proprio. È la scelta perfetta per quei giorni in cui non puoi lavarti i capelli, ma vuoi comunque rinfrescare rapidamente il tuo look. Il prodotto non è low cost. Una bottiglietta costa sui 26 euro, ma bisogna considerare il fatto che dura molto nel tempo. Per una rinfrescata utilizzerete al massimo 4-5 spruzzate.

Un altro prodotto base nella sua routine firmato dal brand di cui è testimonial è Living Proof No Frizz Vanishing Hair Oil, un olio per capelli leggero e ad assorbimento rapido, che aiuta a eliminare l’effetto crespo, migliorando la lucentezza e idratazione dei capelli. Una piccola goccia di olio nella frangia raccomanda Collins, che lo usa nella sua beauty routine.

Altri prodotti di bellezza amati da Lily Collins.

Lily ha un suo siero viso di riferimento, come ha rivelato a Vogue. Parliamo di Lancôme Advanced Génifique, un prodotto di punta del brand francese, tra le cui fan c’è anche la star del cinema Penélope Cruz. Il siero si presenta con una nuova formula arricchita da un complesso di 7 frazioni di prebiotici e probiotici, accuratamente selezionati e trasformati per l’efficacia sulla pelle. Un altro dei prodotti che usa ogni giorno per la detersione del viso è Cetaphil Gentle Skin Cleanser, ideale per le pelli sensibili.