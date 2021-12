Labbra rimpolpate all’istante: 5 prodotti da mettere sotto l’albero

Avere labbra idratate e rimpolpate è possibile anche senza ricorrere alla chirurgia o alle ormai ben note “punturine”. Ci sono ormai in commercio dei prodotti validissimi, che possono momentaneamente donare un aspetto super carnoso alle labbra. Non parliamo di effetti permanenti, ma temporanei. Quel tanto che basta per dare sprint al sorriso in vista di un evento specifico. Vediamone alcuni.

5 prodotti per avere labbra rimpolpate.

Partiamo da uno dei prodotti più noti, ovvero Lip Injection Extreme di Too Faced, il “re” dei gloss. E’ dotato di un efficace sistema di rilascio delle sue proprietà con vitamina E, maxilip affine al collagene e spugna marina disidratata. Componenti mirati a promuovere la circolazione sanguigna. Il siero volumizzante garantisce carnosità immediata. Provare per credere!

C’è poi Dior Addict Lip Maximizer – Gloss siero labbra rimpolpante. Arricchito con sfere di acido ialuronico volumizzanti, la formula del gloss offre labbra levigate sin dall’applicazione e giorno dopo giorno. “Inizia con Dior Addict Lip Glow per poi sovrapporre la tonalità di Dior Addict Lip Maximizer coordinata e sfoggiare un risultato make-up spettacolare”, suggerisce Peter Philips, Direttore Creativo e dell’Immagine del Make-Up Dior.

Collagen Lip Bath di Charlotte Tilbury è un’altra alternativa. Contiene estratto di senape, collagene marino, olio di cocco, pigmenti perlacei ed estratto di menta piperita. La make up artist britannica è sempre una garanzia.

Altri due prodotti da provare.

Fenty Beauty Gloss Bomb Universal Lip Luminizer è un altro prodotto da mettere sotto l’albero. Una formula arricchita con burro di karité, che rende le labbra visibilmente più lisce e rimpolpate con una sola passata.