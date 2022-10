Non farti sfuggire la piastra Ghd Gold, in offerta per i Prime Day a quasi il 40% di sconto. Occasione davvero rara da non farsi sfuggire: se ami i prodotti GHD, devi assolutamente acquistare la piastra per capelli modello Gold che, con i Prime Day di Amazon, puoi accaparrarti ad un prezzo stracciato.

La piastra per capelli GHD Gold quasi al 40% di sconto

Siamo nel pieno dei Prime Day di Amazon e, amente dello stile e del beauty quale io sono, mi sono immediatamente diretta nella sezione Bellezza del sito. Sono rimasta scioccata dalle offerte che ho trovato. Nello specifico, un prodotto in particolare ha catturato la mia attenzione: la piastra per capelli Ghd Gold è in offerta quasi al 40% di sconto. Questo vuol dire che oggi puoi acquistare la rinomata piastra Ghd Gold quasi a metà prezzo e pagarla 144 euro invece che 200.

Io se fossi in te non me la farei sfuggire. Dopotutto, si tratta di uno dei prodotti di punta dell’iconico marchio di prodotti per capelli e trovarla a questo prezzo è davvero occasione rara.

Non è un caso se questa piastra ha più di 10mila recensioni la maggior parte positive. Un recensore ha scritto:

“Ho scelto di comprare questa piastra perché ne faccio molto uso e molte persone me l’hanno consigliata sia per il risultato che da ma soprattutto per la velocità di questo prodotto nel rendere i tuoi capelli ordinati come se facessi una piega al parrucchiere. Il prezzo non è molto economico ma dopo averla provata sono convinta di aver investito bene i miei soldi. Una volta che schiacci il tasto power per riscaldarsi ci impiega pochi secondi, è ottima sia per fare una piega liscia e sia per fare dei boccoli morbidi, si spegne automaticamente dopo un periodo di inutilizzo e la confezione dispone di una coprilame che protegge la piastra e se appena spenta isola il calore in modo tale da poterla mettere a posto immediatamente. Ovviamente è una vera Ghd, si può registrare nel sito grazie al codice che si trova attaccato al cavo. Grazie a ghd non devo più stressare i capelli ripassando tante volte sulla stessa ciocca la piastra per avere un risultato accettabile e soprattutto, per chi ama come me farsi i boccoli, riesco a farmi una piega mossa con molta facilità e in pochissimo tempo rispetto a quando utilizzavo la piastra precedente!”.

Ancora non l’hai messa nel carrello?