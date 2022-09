Kim Kardashian usa questa crema per mettere le occhiaie KO

Kim Kardashian non è solo una delle celebrities più popolari del pianeta, ma anche una guru di bellezza. Da anni l’imprenditrice dispensa consigli beauty ai suoi follower e alcuni sono anche facilmente replicabili. Una delle sue alleate di bellezza contro le rughe del contorno occhi è Benefiance Wrinkle Smoothing Eye Cream di Shiseido. Si tratta di una crema contorno occhi anti-età che aiuta a ridurre la comparsa di 6 diversi tipi di rughe, comprese quelle causate da stress. Ideale per pelli mature, secche, poco elastiche. La sua texture è ricca e densa, forse non l’ideale per chi ha una cute grassa.

Ispirato dalla neuroscienza, il trattamento della pelle Shiseido è formulato con la loro Reneura Technology+™, che aiuta a risvegliare i recettori sensoriali della pelle e la rende più reattiva ai benefici del prodotto per la cura della pelle. Contiene peptidi acquatici e rare alghe giapponesi. Questa crema ricca ripristina l’idratazione e rimpolpa la pelle delicata sotto gli occhi, riducendo rapidamente l’aspetto delle zampe di gallina e le pieghe causate dallo stress e dall’espressione accigliata del viso, lasciandoti con una pelle dall’aspetto più giovane in appena 1 settimana.

Altri prodotti di bellezza amati da Kim Kardashian.

Kim Kardashian ha una maschera di bellezza di riferimento per prendersi cura della lunga chioma, che è diventata parte della sua iconica immagine. Uno dei prodotti di riferimento della regina del reality show americano è Hair Perfector N.3 di Olaplex. C’è un prodotto in particolare che aiutato molto la pelle di Kim, ovvero 111SKIN 3 Phase Anti Blemish Booster. Un trattamento contro l’acne, contenente acido salicilico, che aiuta a liberare i pori dagli accumuli che possono contribuire a sfoghi cutanei, e zolfo, che aiuta a seccare i brufoli. Quando l’imprenditrice vuole un tocco di abbronzatura sulla sua pelle usa Self Tan Express Advanced Bronzing Mousse del brand St. Tropez. Foto: Ansa.