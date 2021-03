Kim Kardashian è diventata in questi ultimi anni una guru di bellezza, arrivando a lanciare lei stessa una linea di cosmetici, così come la sua sorellastra Kylie Jenner.

Dietro la pelle perfetta della star americana c’è la visagista Joanna Czech, che anche durante il lockdown ha dato i suoi consigli virtuali alla sua cliente.

Nel beauty di Kim ci sono vari prodotti tra cui un dispositivo LED e una marea di prodotti di marchi come Biologique Recherche e Exquisite Face and Body.

Ma c’è un prodotto in particolare che aiutato molto la pelle di Kim, ovvero 111SKIN 3 Phase Anti Blemish Booster.

Un trattamento contro l’acne, contenente acido salicilico, che aiuta a liberare i pori dagli accumuli che possono contribuire a sfoghi cutanei, e zolfo, che aiuta a seccare i brufoli.

Il booster regola la produzione di sebo e prende di mira i batteri che causano macchie, riduce l’infiammazione e riparando la pelle danneggiata.

Come si legge sul sito del brand, per la cura post-imperfezioni, questo prodotto agisce per regolare la pigmentazione, idratare, guarire e riequilibrare la pelle.

Il risultato è una carnagione più chiara, liscia, idratata e senza macchie.

Nel 2018, Kardashian aveva condiviso qualche dettaglio della sua precedente routine di cura della pelle.

Si parlava di prodotti utilizzati per un ammontare di circa $ 4.500, secondo People.

Tre anni dopo sembra che l’imprenditrice stia ancora lavorando per perfezionare la sua routine di bellezza.

Il divorzio tra Kim Kardashian e Kanye West.

Il matrimonio tra Kim e il marito è arrivato al capolinea e i due hanno deciso di prendere strade separate.

I due si erano incontrati agli inizi del 2000 e il rapper ha esordito su ‘Keeping up with the Kardashians’ nel 2010, visitando Kim nel negozio Dash di proprietà della sorella Kourtney.

Nel 2012 si erano fidanzati e nel 2014 sposati, dopo la nascita del primo figlio nel 2013. La coppia ha quattro figli, North, Chicago, Rsalm e Saint.

Per Kim Kardashian, il divorzio da Kanye è il terzo: è stata infatti in precedenza sposata con il produttore musicale Damon Thomas prima e con Kris Humphries poi, con il quale il matrimonio era durato solo 72 giorni.