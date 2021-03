Durante il lockdown Kate Middleton ha mostrato capelli lunghi e lucenti nel corso delle sue dirette via social.

E’ difficile immaginare che la duchessa di Cambridge si stia prendendo cura della sua chioma da sola, anche se resta tra le mura domestiche.

Sappiamo che Kiehl’s Crème with Silk Groom è considerato uno dei segreti dei capelli di Kate, come emerso nel 2018 quando la sua hairstylist ha condiviso una foto dei prodotti usati sulla sua cliente durante l’ultimo tour reale in Svezia e Norvegia.

Si tratta di uno dei prodotti preferiti dai clienti Kiehl’s e dai professionisti dello styling.

Contiene polveri di seta e oli di derivazione naturale, non rende grassa la chioma e lascia i capelli morbidi, dall’aspetto brillante, con una rinnovata lucentezza.

E’ ideale per chi ha capelli da secchi a molto secchi e di consistenza da media a spessa. E’ buono anche come antistatico e doma i capelli ribelli.

Come usare il prodotto utilizzato dall’hair stylist di Kate Middleton.

Come si legge sul sito del brand, bisogna strofinare una piccola quantità di prodotto tra le mani sulle mani e applicare sui capelli umidi.

Per chi ha i capelli più lunghi, stendere il prodotto sulle punte e attorcigliare i capelli in uno chignon. Lasciare infine in posa per qualche minuto.

Altri prodotti amati da Kate.

La moglie del principe William usa Lip Perfector del brand Clarins, che aveva in mano quando è stata fotografata a Wimbledon nel 2019.

Biolutin’s Supreme skin gel è un altro alleato di bellezza di Kate, al punto che lo ha consigliato perfino all’ex first lady americana Michelle Obama.

Come rivelato da un tabloid britannico la Duchessa di Cambridge sarebbe una fan dell’olio di rosa canina di Trilogy fin dalla nascita della Principessa Charlotte.

Si narra che il giorno della sue nozze abbia usato anche Xen-Tan Instant Bronzing Mist, un prodotto per ottenere un colorito dorato.