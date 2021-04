Jennifer Lopez è una delle icone di bellezza più apprezzate del pianeta e ogni beauty secret della star latino americana è fonte di ispirazione per le JLo-addicted.

Due anni fa il truccatore di Lopez, Scott Barnes, ha rivelato il segreto della sua cliente per una pelle luminosa.

Parliamo di Ultra Sheer Face Mist Sunscreen di Neutrogena, che il make up artist vaporizza sul volto della cantante dopo aver applicato il trucco.

Lo spray dona alla pelle un aspetto rugiadoso e naturalmente luminoso, fornendo anche una protezione dai raggi solari.

Insomma, il tocco finale per avere un effetto glow potrebbe celarsi dietro questo spray, al momento non disponibile in Italia, ma siamo certe che le fan dell’artista lo aspettano con ansia.

Altri prodotti usati da Jennifer Lopez.

Tra i suoi must have c’è anche la crema antirughe per occhi StriVectin, nota anche per essere la preferita di altre star come Charlize Theron e Kylie Minogue.

Nel 2016, JLo ha rivelato a People che ama la crema da giorno antietà L’Oreal Paris Revitalift Bright Reveal.

Nel beauty case della diva c’è anche Rosewater Balancing Mist di Jurlique, uno spray rinfrescante, formulato per idratare e ammorbidire la pelle.

Quando Jennifer vuole apparire abbronzata sul red carpet usa la lozione Body Bling Bronzer firmata Scott Barnes.

Un prodotto idratante noto come “l’alternativa preferita di Hollywood all’autoabbronzante”.

Attenzione poi a uno dei must have che il parrucchiere della star, Chris Appleton, ha svelato di usare sulla sua cliente per coprire la ricrescita dei capelli bianchi.

Parliamo di Color Wow Root Cover Up, una polvere applicabile con un pennellino, che agisce come un correttore per i capelli bianchi, facile da rimuovere tanto quanto lo è da applicare.

C’è un altro prodotto di cui Appleton non può fare a meno, ovvero la spazzola Tangle Teezer – The Ultimate Hairbrush.