Jennifer Garner giura che c’è un olio viso in particolare che è “responsabile” della sua carnagione radiosa.

Di recente l’attrice ha detto a Glamour che il suo attuale prodotto preferito da banco è l’olio al retinolo per la riparazione rapida delle rughe di Neutrogena, in vendita su Amazon Usa per meno di $ 25.

Il prodotto non è amato solo da Garner, ma anche da migliaia di acquirenti che hanno dato al prodotto una valutazione a cinque stelle quasi perfetta.

L’olio al retinolo è noto per aiutare a rimuovere le macchie scure e rinnovare l’aspetto della pelle durante la notte. Agisce rapidamente e leviga istantaneamente le rughe.

Garner ama il prodotto per il suo potere idratante è idratante, che è la chiave per una luminosità della cute. Basta dare un’occhiata alla sua pelle per convincersi a provare questo alleato di bellezza.

Altri prodotti amati dalle celebrities.

Nel beauty case della modella Chrissy Teigen c’è un olio per il viso che lei considera “santo”.

Il prodotto che non manca mai nella skincare routine della modella è Le Prunier Plum Beauty Oil .

Kate Middleton è invece una fan dell’olio di rosa canina, che usa fin dalla nascita della figlia Charlotte.

L’olio è ottimo contro le imperfezioni, la pelle secca, i danni del sole, contiene omega (3, 6, 7 e 9) e carotenoidi, poi tretinoina, un tipo di retinoide che aiuta il ricambio delle cellule della pelle più rapidamente.

Lily Collins, la star di Emily in Paris, ha un suo siero viso di riferimento, come ha rivelato a Vogue.

Parliamo di Lancôme Advanced Génifique, un prodotto di punta del brand francese, tra le cui fan c’è anche la star del cinema Penélope Cruz.

Altro siero che promette risultati eccellenti è il Magic Serum Crystal Elixir di Charlotte Tilbury, brand ormai disponibile anche in Italia, dove le beauty addict lo hanno atteso per anni.