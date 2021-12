Jennifer Garner, il siero che ha cambiato per sempre i suoi capelli

Jennifer Garner ha svelato di avere un prodotto di riferimento per la cura dei suoi capelli. Un alleato di bellezza non propriamente economico, ma neanche inarrivabile. Parliamo di VIRTUE Healing Oil, un siero che liscia e proteggi i capelli secchi e danneggiati in un istante. In Italia non è facile da trovare, ma siamo certe che presto sarà disponibile.

Ogni goccia nutriente è concentrata con la proprietà curativa dei capelli Alpha Keratin 60ku®, oltre a tre super oli e vitamine attive aggiunte. Una formula shake-to-activate, che rende i capelli più lucenti e più forti in un istante. Ad ogni spruzzata, l’Alpha Keratin 60ku® viene rilasciato insieme a olio di semi di melone Kalahari e fiore di tiarè di Tahiti, infondendo in ogni ciocca la dose giusta di idratazione.

“Nel caso tu lo stia chiedendo — Alpha Keratin 60ku è l’ingrediente brevettato che si trova nella linea di capelli di livello superiore di Virtue. Sì, ha cambiato i miei capelli più di ogni altra cosa, mai”, ha sottotitolato Jennifer Garner accanto agli auguri di compleanno per il fondatore di Virtue e amico, Adir Abergel.

Altri prodotti di bellezza amati da Jennifer Garner.

C’è una maschera viso che Jennifer Garner ama e che è alla portata di tutti, considerando il suo prezzo economico. Parliamo di Hydro Boost Express Facial Cream-Mask Idratante, una maschera di Neutrogena in crema idratante, leggera e ad effetto intensivo.

L’attrice giura che c’è un olio viso in particolare che è “responsabile” della sua carnagione radiosa. Di recente ha detto a Glamour che il suo attuale prodotto preferito da banco è l’olio al retinolo per la riparazione rapida delle rughe sempre del brand Neutrogena. L’olio al retinolo è noto per aiutare a rimuovere le macchie scure e rinnovare l’aspetto della pelle durante la notte. Agisce rapidamente e leviga istantaneamente le rughe.