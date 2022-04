Jennifer Garner adora questo olio per capelli da 45 euro

Jennifer Garner ha fatto la sua ultima apparizione in pubblico sul red carpet degli Oscar 2022. L’attrice ha indossato un abito rosso con scollo a barca firmato Brandon Maxwell. Ma a non passare inosservata è stata anche la sua chioma voluminosa. In un recente post su Instagram, l’attrice 49enne ha attribuito l’aspetto delle sue ciocche al Virtue Labs Healing Oil, definendolo “l’arma segreta della domenica degli Oscar” del suo parrucchiere. Considerando che Garner è un’ambasciatrice del marchio, non sorprende il fatto che lo usi.

Il Virtue Labs Healing Oil ha una formula leggera che punta a migliorare l’aspetto e la sensazione dei capelli. È stato creato per tutti i tipi di capelli e combina un mix di ingredienti buoni per aumentare la lucentezza e allo stesso tempo proteggere dai danni cui è sottoposta la chioma. La formula contiene alfa cheratina 60ku®, la proteina curativa del marchio, identica alla cheratina che compone naturalmente i capelli. La composizione di questa proteina le consente di legarsi direttamente alle aree danneggiate e riparare i capelli a ogni utilizzo.

La formula include anche estratto di fiori di gardenia tahitiana per rafforzare i capelli deboli e l’olio di semi di melone del Kalahari per proteggere dalla perdita di idratazione. Poi anche un antiossidante chiamato tocoferolo, una forma naturale di vitamina E, per aiutare a combattere i radicali liberi creati dall’esposizione ai raggi UV e dall’inquinamento.

Altri prodotti amati da Jennifer Garner.

C’è una maschera viso che Jennifer Garner ama e che è alla portata di tutti, considerando il suo prezzo economico. Parliamo di Hydro Boost Express Facial Cream-Mask Idratante, una maschera di Neutrogena in crema idratante, leggera e ad effetto intensivo. La star ha detto a Glamour che il suo attuale prodotto preferito da banco è l’olio al retinolo per la riparazione rapida delle rughe sempre del brand Neutrogena. L’olio al retinolo è noto per aiutare a rimuovere le macchie scure e rinnovare l’aspetto della pelle durante la notte. Agisce rapidamente e leviga istantaneamente le rughe.