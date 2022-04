Jennifer Aniston e Victoria Beckham usano questa crema viso da 79 euro

Jennifer Aniston e Victoria Beckham condividono un segreto di bellezza. Un prodotto molto amato dalle celebrities, disponibile anche in Italia. Si tratta di The Rich Cream di Augustinus Bader. Un prodotto ad alta concentrazione, che rivitalizza la pelle in profondità e le dona idratazione. La crema contribuisce a ridurre la secchezza grazie al TFC8® brevettato. La cute appare più liscia, morbida e compatta. Anche Sandra Oh, Dakota Johnson, Hailey Bieber e Margot Robbiela usano, così come la modella Lily Aldridge, altra fan del prodotto.

La crema di Augustinus Bader costa 79,99 euro sul sito Zalando, mente su quello di Sephora è venduta a 75 euro per il formato da 15 ml. Al fine di ottenere il massimo dei benefici bisogna stendere il prodotto con movimenti ascendenti, massaggiare la crema sulla pelle, lungo la linea della mascella. Poi stendere dal naso alle orecchie e sulla fronte, massaggiando dalle guance alle tempie. Successivamente applicare dalla base del collo alla punta del mento, poi far assorbire la crema in eccesso sul décolleté.

Altri prodotti di bellezza amati da Jennifer Aniston e Victoria Beckham.

Tra gli strumenti di lusso amati da Jennifer c’è la Gold Sculpting Bar di Jillian Dempsey, makeup artist delle star, nonché moglie dell’attore Patrick Dempsey. L’attrice ha rivelato a InStyle: “È così dannatamente bello mettere l’olio sul viso e farla rotolare”. Tra i suoi alleati beauty c’è anche la maschera facciale anti-imperfezioni in bio cellulosa di 111Skin. Non tutte le crema usate da Victoria Beckham hanno prezzi inaccessibili e noi ve ne sveliamo uno alla portata di tutti. Per mantenere a lungo l’abbronzatura la stilista britannica usa la crema Weleda Skin Food. Victoria ha detto a Into the Gloss: “Quello che mi piace è che non è particolarmente costosa e puoi trovarla ovunque”. “Quando mi abbronzo, la mescolo con olio di cocco, lo stesso che usi per cucinare e ci copro tutto il corpo”.