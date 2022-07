Jennifer Aniston usa questa spazzola per capelli da 14 euro

Jennifer Aniston ha fatto della sua chioma un tratto distintivo della sua bellezza. Basti pensare all’iconica scalatura regolare che aveva durante le riprese di Friends. Un taglio che ha fatto la storia. Recentemente la star del cinema ha anche lanciato una sua linea di bellezza per la cura dei capelli, LolaVie. Certo, una spazzola che adora è una spazzola per capelli di lusso in oro rosa del marchio giapponese S-Heart-S – una delle preferite dal suo parrucchiere Chris McMillan. Ma l’altra è la Wet Brush Pro Flex Dry Brush, progettata con tecnologia Duo Flex, che combina una doppia flessibilità, nelle setole Intelliflex, che districano i nodi senza danneggiare o spezzare i capelli e nella struttura che si adatta alla forma della testa per il massimo dell’efficienza. Il design con scanalature consente un’asciugatura più rapida (+30%). Mentre le setole scivolano tra i nodi districando i capelli con semplicità. Potete comprarla on line. Sul sito di Douglas è in vendita a 14,99 euro.

Altri prodotti di bellezza amati da Jennifer Aniston.

L’attrice è una fan della Rich Cream di Augustinus Bader. Un prodotto ad alta concentrazione, che rivitalizza la pelle in profondità e le dona idratazione. La cute appare più liscia, morbida e compatta. Anche Sandra Oh, Dakota Johnson, Hailey Bieber e Margot Robbie la usano, così come la modella Lily Aldridge, altra fan del prodotto. Tra i suoi alleati beauty c’è anche la maschera facciale anti-imperfezioni in bio cellulosa di 111Skin. In un’altra intervista l’attrice ha invece rivelato che il suo rossetto preferito è l’Automatic Lip Pencil Duo di Estée Lauder. Tra gli strumenti di lusso amati da Jennifer c’è la Gold Sculpting Bar di Jillian Dempsey, makeup artist delle star, nonché moglie dell’attore Patrick Dempsey. L’attrice ha rivelato a InStyle: “È così dannatamente bello mettere l’olio sul viso e farla rotolare”.