La pelle di Jennifer Aniston a 51 anni è radiosa come lo era ai tempi della serie cult degli anni ’90 “Friends“.

I ben informati assicurano che l’attrice spenda oltre 200.000 euro all’anno in trattamenti di bellezza, dal laser ai cosmetici veri e propri.

La star americana segue una dieta molto ferrea, ovvero il digiuno intermittente, unita a un costante allenamento fisico.

Pensare che la bellezza della sua pelle dipenda da uno specifico prodotto è poco realistico.

Sappiamo però che tra i suoi alleati beauty c’è la maschera facciale anti-imperfezioni in bio cellulosa di “111Skin“.

L’attrice si è mostrata con la maschera nelle ore precedenti alla cerimonia di premiazione virtuale degli ultimi Emmy, mentre si preparava a casa per la serata.

Il prodotto è specificatamente studiato per trattare la pelle a tendenza impura, riequilibrandola e purificando le zone stressate dell’incarnato.

La maschera ha due segmenti per zone specifiche del viso. La metà superiore si occupa delle imperfezioni causate dal nostro stile di vita e dalla routine quotidiana (come dieta, prodotti cosmetici e sudore).

Quella inferiore calma la visibilità delle irritazioni e delle macchie alimentate anche da eventuali squilibri ormonali.

Altri prodotti di bellezza amati da Jennifer Aniston.

Tra gli strumenti non propriamente economici che l’attrice usa c’è il trainer facciale NuFace Trinity.

Questo strumento si può usare a casa ed è stato progettato per tonificare il contorno del viso, il tono della pelle e le rughe.

In un’intervista l’attrice ha rivelato che il suo rossetto preferito è Automatic Lip Pencil Duo di Estée Lauder.

Così come molte di noi, Jennifer Aniston sembra avere una predilezione per il mascara della Too Faced Better Than Sex.

Nel suo Beauty ci sarebbe anche il Dr. Hauschka Lip Balm, un prodotto che potete trovare facilmente on line o nei negozi bio.