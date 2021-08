Jane Fonda è una delle star più apprezzate del panorama cinematografico mondiale. Ma non solo. Nel corso dei decenni è anche diventata un’icona di classe ed eleganza.

Jane Fonda ha fatto dei suoi look un punto di forza. Allenamento e dieta a parte, ci sono alcuni prodotti di bellezza di riferimento della star, che ha spiegato a Glamour:

“Catherine Deneuve mi ha detto molto tempo fa, come negli anni ’60, che ha cambiato le sue creme per la pelle e non usava sempre la stessa”.

“Quindi lo faccio, tutto per evitare la pelle secca. I miei preferiti attualmente in rotazione sono La lozione per il viso di Uncle Bud, L’Oréal Age Perfect e la lozione per la pelle di Mila Moursi.

Jane applica regolarmente un filtro SPF per proteggere la sua pelle dai dannosi raggi UV. “Non prendere troppo sole”, ha consigliato.

“Darlo come l’ultima adoratrice del sole. Ma dopo il cancro della pelle e molte operazioni successive, posso dire di stare lontano dal sole”. Per andare sul sicuro, Jane ha detto che vede un dermatologo ogni sei mesi per i controlli sulla pelle.

Il mascara amato da Jane Fonda.

C’è uno specifico mascara che l’attrice americana usa da anni. Parliamo di L’Oreal Paris’ Voluminous, un prodotto volumizzante, per uno sguardo intenso.

La sua formula è arricchita con Ceramide R: un attivo che rinforza le ciglia e le rende più resistenti.

Sul sito di Douglas Italia è in vendita al prezzo ribassato di 12,99 euro.

Altri mascara amati dalle celebrities.

