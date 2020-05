La mania del collagene ha letteralmente travolto l’industria beauty. Importantissima proteina generata dal nostro organismo, il collagene è noto per favorire la bellezza e la salute di pelle e capelli.

Contribuisce infatti a mantenere la compattezza, tonicità e turgore della pelle minimizzando la presenza di rughe.

Tutti, dalla magnate di bellezza Bobbi Brown alle celebrity come Jennifer Aniston, sembrano essere letteralmente impazzite per il collagene e molte sostenitori sono pronti a giurare sull’efficacia di questo ingrediente.

Non è un caso se ormai, quasi tutte le società di integratori, hanno iniziato a offrire prodotti sotto forma di proteine di collagene.

Perché dovresti scegliere un integratore di collagene?

Il collagene è una proteina che viene prodotta dal nostro corpo. Tuttavia, con il passare del tempo, il nostro organismo smette di produrla.

Questa è una delle cause dell’invecchiamento cellulare e della comparsa delle rughe.

Proprio per questo motivo, un integratore di collagene può diventare un prezioso alleato.

Gli integratori di collagene, infatti, ci permettono di compensare la carenza di questo ingrediente che inizia a verificarsi con l’invecchiamento, ma anche con una cattiva alimentazione o con lo stress.

Quale scegliere

Ormai il mercato offre tantissime opzioni. Cercando un qualsiasi prodotto sulla barra di ricerca Google, potresti perderti in mezzo a questo marasma di prodotti.

Non preoccuparti, però: abbiamo fatto una ricerca per te e abbiamo raccolto 5 tra i migliori integratori in polvere di collagene.

Abbiamo scelto tutti prodotti acquistabili comodamente su Amazon, così che potranno arrivare a casa tua con un semplice click.

Collagene marino con acido ialuronico + coenzima Q10

L’integratore QUALNAT è uno tra i prodotti più venduti su Amazon Italia e, anche in questo caso, le recensioni sono molto positive. E un integratore piuttosto completo. La sua formula include collagene marino idrolizzato, coenzima Q10 e l’acido ialuronico. Vi è inoltre l’aggiunta di zinco e vitamina C. Si tratta di una miscela studiata per garantire il corretto assorbimento del collagene nell’organismo, per pelle, ossa ed articolazioni in salute.

NeoCell Super Collagen Powder

Creato appositamente per migliorare la salute di pelle, capelli e unghie, gli acquirenti di Amazon sembrano entusiasti dei risultati dell’assunzione regolare della polvere di collagene di NeoCell. Infatti, questo prodotto vanta quasi 6000 recensioni positive al 95%. Molte persone hanno notato la sua efficacia come rinforzante per unghie.

Revive Naturals polvere di Multi collagen

Ancora una volta, uno tra i prodotti più amati su Amazon Italia. L’integratore di Revive Naturals conta più di 2500 recensioni, entusiaste al 95%. La sua formula è composta da Multi collagen. Cosa vuol dire? Come si legge sulla descrizione del prodotto: “per garantire la massima qualità del collagene, la nostra formula è ottenuta da molte fonti come da uova, pollo, pesce e bovino idrolizzato. Combinate assieme, queste fonti creano un mix sinergico che garantisce i cinque tipi di collagene di cui il corpo ha naturalmente bisogno: le tipologie I, II, III, V e X. Ottenute con cura e perfezionate con amore, le nostre proteine di multi-collagene sono ottimizzate per garantire la massima potenza e i migliori benefici di salute”.

LINEAVI Polvere proteica collagene

L’integratore LINEAVI è una polvere proteica senza additivi, esaltatori di sapidità, edulcoranti e coloranti. Anche in questo caso, le recensioni sono più che positive. Favorisce la riparazione dei tessuti, in particolare per pelle, capelli, ossa e articolazioni. Stimola la formazione di massa muscolare, dato che la produzione specifica garantisce una disponibilità biologica di aminoacidi molto alta, in particolare del tipo a catena ramificata (BCAA). Essendo una polvere solubile, puoi aggiungerlo a frullati, bevande e ricette culinarie di ogni tipo.

Collagen Pure Peptide di NutriZing

Oltre al suo packaging straordinariamente alla moda, questa polvere di collagene NutriZing è garantito insapore e inodore, perfetto da aggiungere ai tuoi frullati o bevande. Inoltre, contiene oltre il 90% di proteine ​​e zero carboidrati e zero grassi. Come si legge in descrizione, i collagene NutriZing sono prodotti al 100% in Svezia, in strutture certificate GMP da bestiame allevato al pascolo. Anche in questo caso, le recensioni sono più che positive.