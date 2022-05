Hailey Bieber, Selena Gomez e Hilary Duff sono fan di questa crema

Se siete alla ricerca di una crema per la vostra estate sappiate che abbiamo un consiglio per voi. La stagione calda va a braccetto con un prodotto che sia dolce e burroso. C’è un’alleata di bellezza che ha messo d’accordo Hailey Bieber, Selena Gomez e Hilary Duff. Si tratta della Brazilian Bum Bum Cream di Sol De Janeiro, potenziata da un mix di burro di cupuaçu ultra nutriente, açai potente antiossidante e olio di cocco ultra rivitalizzante. Il suo profumo è inconfondibile e lascia la pelle super aromatizzata. Bastano una piccola quantità per un profumo impeccabile e duraturo. Se poi amate la fragranza, sappiate che sono disponibili anche altri prodotti come lo shampoo e il balsamo.

Altri prodotti di bellezza amati da Hailey Bieber, Selena Gomez e Hilary Duff.

La moglie di Justin Bieber è una grande fan di BeautyStat, la linea scientifica fondata dal chimico cosmetico Ron Robinson, che è anche un suo amico personale. In un recente video su YouTube, la modella americana ha parlato di alcuni dei suoi prodotti preferiti. Uno è l’Universal C Skin Refiner, che ha descritto come un “Santo Graal” che ha “cambiato” la pelle in meglio. In passato la modella ha mostrato passo dopo passo come asciuga, acconcia e modella la sua chioma, specificando che il prodotto di riferimento per onde perfette è l’IGK Beach Club Texture Spray. Lo spray texturizzante la aiuta a controllare meglio la piastra e fa sembrare i suoi capelli più spessi e voluminosi.

Selena Gomez ha svelato via social che per dare un tocco glow alla pelle della cantante ha usato il siero Banana Bright Vitamin C Serum di Olehenriksen. Il prodotto contiene il 15% di vitamina C, il 5% di acido poliidrossilico e acido ialuronico. Tra i prodotti che Hilary Duff usa per curare i capelli c’è la Treatment Masque del brand Ouai.