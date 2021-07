Gigi Hadid è stata la grande assente sul red carpet dell’ultimo festival di Cannes, dove però ha lasciato il segno la sorella, Bella, sfoggiando abiti indimenticabili come quello firmato Schiaparelli.

Gigi è ancora in maternità, essendo diventata mamma della piccola Khai, nata nel settembre 2020 dalla relazione con il cantante Zayn Malik.

Nei mesi scorsi la modella ha reso noti alcuni prodotti di bellezza che fanno parte della sua routine, come il Lifter Gloss di Maybelline.

La top model ha rivelato di essere una fan di lunga data di St Ives Apricot Scrub, così come Cetaphil Daily Face Cleanser per rimuovere il trucco dopo le riprese.

“Per la cura della pelle mi sono sempre recata in farmacia”, dice. “Ho sempre desiderato dei buoni prodotti e non credo che tu debba pagare molto per questo”.

Un altro prodotto conveniente che ama? Lanolips, in particolare il Multi-Balm alla Fragola. (Lo trovate da Sephora).

Come la stessa modella ha confessato in varie interviste, la gamma Go Blonder di John Freida non ha mai smesso di far parte del suo rituale di lavaggio.

Della gamma fa parte la maschera Go Blonder Lemon Miracle con tecnologia BlondeMend e olio di limone, che ricostruisce le fibre danneggiate dei capelli.

Il prodotto va applicato sui capelli bagnati dopo lo Shampoo Schiarente Sheer Blonde Go Blonder.

La lettera di Gigi Hadid ai paparazzi.

In una lettera aperta pubblicata su Twitter, la neo mamma ha chiesto alla stampa, ai paparazzi e agli account dei suoi fan di “pixelare”, ovvero oscurare sempre il volto della sua bambina nelle immagini che intendono vendere o pubblicare o che finiscono on line.

“Ora la nostra bambina sta crescendo e ci stiamo rendendo conto che non possiamo proteggerla da tutto nel modo in cui volevamo e potevamo fare quando era piccola”, hanno fatto sapere Gigi e il compagno.