C’è un fondotinta in polvere della L’Oréal che ha fatto breccia nel cuore degli utenti di TikTok.

Parliamo di Infallible 24Hr Fresh Wear Powder Foundation, un fondotinta in polvere a lunga tenuta, traspirante, mask-friendly, impercettibile sulla pelle.

Questo prodotto copre come un fondotinta, opacizza come una polvere ed è ideale se avete la pelle grassa.

Ma anche se avete poco tempo a disposizione per truccarvi e le varianti liquide non fanno per voi.

Il prodotto è diventato virale via social per la sua formula ad alta coprenza che nasconde tutto, dalle macchie, al rossore, all’iper pigmentazione e al rossore.

Potete acquistarlo su Amazon a 15,99 euro, dove sono disponibili sei diverse tonalità.

“Fondotinta stupendo adatto a pelli miste/grasse. Si stende facilmente, è coprente e dura tanto! Lo consiglio a chi ama i fondi in polvere e un effetto mat”, scrive un’utente che l’ha acquistato.

Ma c’è anche chi non concorda con i feedback positivi e scrive: “É ovvio che copre, è come mettersi una maschera di cera in faccia.

Mai più”.

Altri fondotinta da provare.

Il fondotinta Accord Parfait di L’Oréal Paris sembra essere un prodotto miracoloso, tanto che su Amazon è arrivato ad avere centinaia di recensioni eccellenti.

Luminous Silk Foudantion di Armany Beauty, pluripremiato fondotinta liquido, privo di oli e formulato con la tecnologia Micro-Fil.

Un prodotto a bassa densità che combina pigmenti di grande effetto a una texture leggerissima.

Dior Backstage Airflash Foundation rende la pelle levigata e l’incarnato più luminoso grazie ai pigmenti che riflettono la luce.

Il cosmetico è ispirato alle tecniche di make-up del backstage e messo alla prova da Peter Philips, Direttore della Creazione e dell’Immagine di Make-Up Dior.

Come riportato da Today.com nel 2017, la duchessa del Sussex, Meghan Markle, ha affermato di essere una grande fan del Laura Mercier Illuminating Primer (ora disponibile come Radiance Foundation Primer) .

“Non indosso fondotinta a meno che non stia girando sul set, quindi questo è quello che metto ogni giorno dopo la crema idratante per dare alla mia pelle un effetto glow”, ha detto.

Foto in alto nella pagina di Claudio_Scott da Pixabay.