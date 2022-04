Epilazione laser: 5 motivi per preferirla alla ceretta

Ti chiedi perché dovresti scegliere la depilazione laser? Se sei il tipo di persona che trova la ceretta o la depilazione col rasoio fastidiose quando si tratta di rimuovere peli superflui, è probabile che l’epilazione laser sia la risposta a tutti i tuoi problemi.

La tecnologia offre una valida alternativa a rasoio, ceretta o creme depilatorie: l’epilazione laser. I metodi tradizionali di depilazione sono efficaci per rimuovere i peli, ma solo temporaneamente. Il laser, invece, è efficace, efficiente e fornisce una soluzione a lungo termine per rimuovere i peli superflui. Può essere, inoltre, eseguita su qualsiasi parte del corpo.

Sebbene questo metodo non elimini completamente i peli, ne riduce drasticamente il numero su una determinata area. Così, quando ricresceranno, saranno più leggeri, più fini e in numero inferiore.

Proviamo a capirne di più parlando con gli esperti di Laserterapia del Centro Medico Unisalus di Milano, riassumendo i 5 maggiori vantaggi della depilazione laser.

Risparmi tempo e denaro

Potresti pensare che una sessione di epilazione laser sia più costosa di una seduta di ceretta. Può sembrare, ma la depilazione laser può darti una soluzione quasi permanente a differenza della ceretta che devi fare ogni mese.

Inoltre, durante la depilazione laser ogni follicolo pilifero deve essere mirato con un raggio di luce intenso e pulsante. Nonostante le sessioni possano richiedere fino a un’ora, a lungo termine perderai molto meno tempo per la depilazione.

Infatti non avrai più bisogno di raderti ogni giorno, a giorni alterni, ogni settimana od ogni mese.

L’epilazione laser elimina i peli incarniti

Un altro vantaggio dell’epilazione laser è che riduce il rischio di peli incarniti. Questi appaiono come piccole protuberanze rosse che possono essere piene di pus, essere pruriginose, dolorose o dolenti al tatto.

La depilazione laser eviterà che i peli crescano all’interno della pelle. Con questo trattamento, infatti, il follicolo pilifero viene inibito alla radice in modo che sia molto meno probabile che cresca.

Provi meno dolore

Fare la ceretta è un’esperienza dolorosa. Anche la rasatura non è migliore, potresti infatti provocarti tagli e graffi.

Per evitare queste esperienze dolorose, opta per la depilazione laser. Questo trattamento ha una fase di raffreddamento per fornire protezione alla pelle e offrirti un’esperienza rilassante e indolore.

L’epilazione laser ti permette di prenderti cura della tua pelle

La rimozione dei peli del corpo a lungo termine consente di idratare, trattare e lavare la pelle in modo più efficace. Ciò eviterà che la pelle si secchi, diventi troppo grassa od ostruita dai batteri diminuendo, così, il rischio di desquamazione e acne.

Offre risultati più duraturi

Uno dei motivi per cui l’epilazione laser è più conveniente della rasatura o della ceretta è perché semplicemente dura più a lungo.

Dopo aver completato tutto il ciclo, difatti, avrai il 90% di peli in meno sulle aree trattate in maniera semipermanente. Potrebbe essere poi necessaria una sessione di mantenimento annuale. Ma i risultati durano molto più a lungo di pochi giorni o di una settimana (durata delle altre alternative).