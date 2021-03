C’è un tipo di olio per capelli che ha conquistato star come Emma Stone e Rosie Huntington-Whitely.

Parliamo dell’olio di argan, diventato molto popolare negli scorsi anni, prima che tanti altri tipi di prodotti simili prendessero il sopravvento (come quello di cocco o quello di Marula).

L’olio per capelli idratati che ha usato anche Emma Stone.

Sappiamo che uno degli oli che l’hairstylist Mara Roszak ha usato sulla chioma di Emma Stone è il famoso Moroccan Oil.

Potete acquistarlo sul sito di Sephora al prezzo di 34 euro, ma il prezzo varia in base al rivenditore.

Come si legge sul sito del brand francese, si tratta di un prodotto capillare multi-uso infuso di olio d’argan che lascia i capelli morbidi, lucenti ed elastici. Disciplina i capelli ribelli ed elimina l’effetto crespo.



La sua formula non unta districa e liscia i capelli, migliorandone la pettinabilità e la texture.



Può essere applicato prima della messa in piega o per un ritocco o un’aggiustata veloce quando ne sentite la necessità.

Altri oli per capelli da mettere nel carrello.

Uno dei prodotti che vi consigliamo vivamente di provare almeno una volta è l’Olio Elixir Ultime L’Original di Kérastase, tra gli alleati di bellezza più validi della vostra chioma.

Il prodotto dona un’intensa nutrizione ed una protezione termica fino a 230°. Riduce anche le doppie punte e regala morbidezza alla fibra capillare per un controllo dell’effetto crespo di lunga durata.

L’influencer di origini iraniane Negin Mirsalehi ha una sua linea di prodotti per capelli al miele e tra questi il pezzo forte è l’olio al miele Gisou.

“Quando la mamma è arrivata in Olanda trenta anni fa, si stava allenando per diventare una parrucchiera”, ha spiegato la modella rispetto all’ideazione dell’olio che lei stessa usa.

“Non impressionata dai prodotti per la cura dei capelli offerti all’epoca, una delle prime cose che ha fatto è stata fare un esperimento per realizzarne uno”.