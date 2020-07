Il nome di Emilia Clarke è legato a una delle serie televisive più famose della storia del cinema: Game of Thrones.

Ma l’attrice britannica è anche testimonial di un celebre brand di cosmetica, ovvero Clinique, di cui è Global Brand Ambassador.

“È un brand che uso da sempre, attento alla cura della pelle e alle esigenze di ogni donna”, ha detto la star britannica.

C’è un mascara che Emilia Clarke apprezza particolarmente: si tratta di Clinique High Impact.

Le caratteristiche del mascara.

E’ un alleato di bellezza che offre una formula altamente pigmentata, per ciglia voluminose e lunghe senza appesantirle lo sguardo.

Clinique High Impact Mascara si rimuove facilmente, evitando sfregamenti e arrossamenti degli occhi.

Se volete testare altri prodotti del brand potete optare per Clinique Take The Day Off Make up Remover.

Emilia Clarke ambasciatrice Clinique, perché è stata scelta.

Come si legge su DRepubblica, Jane Lauder, Clinique Global Brand President, ha spiegato:

“Clinique si è da sempre schierata dalla parte delle donne per renderle consapevoli del fatto che una bella pelle può essere creata”.

“Abbiamo scelto Emilia perché è una persona che sta bene nella propria pelle, una donna positiva e poliedrica, in continua evoluzione, al pari delle sue necessità in tema di skincare”.

“Inoltre, altrettanto fondamentale per noi, Emilia è un’autentica fan di Clinique che usa da sempre i nostri prodotti”.

“Grazie alla sua spiccata personalità, Emilia ci aiuterà a ispirare le clienti a intraprendere un viaggio di cura della pelle, originale e personalizzato”.

Altri mascara da provare.

La truccatrice della popstar americana, Sir John, ha rivelato a Refinery29 di aver usato sulla sua cliente un mascara low cost per la leggendaria esibizione al Coachella nel 2018.

Il mascara in questione è L’Oreal Paris Lash Paradise, dotato di una formula arricchita con olio di ricino per rinforzare le ciglia.

