Dì addio a borse e occhiaie con questi rimedi casalinghi

Prevenire e ridurre la comparsa di borse e occhiaie è uno degli obiettivi di molti prodotti cosmetici. Ma anche adottare buone abitudini e ricorrere ad alcuni rimedi casalinghi può essere un buon modo per ridurne la comparsa. Borse e occhiaie regalano un aspetto stanco, per questo chi ne soffre fa di tutto per cercare di minimizzare il problema.

Perché compaiono borse e occhiaie?

Le borse si manifestano come un antiestetico cedimento dovuto alla perdita di tono dei muscoli e della pelle. Possono essere causate da accumuli di grasso o semplicemente da liquidi e tossine in eccesso. Le occhiaie, invece, sono un’alterazione della colorazione della delicata zona del contorno occhi, dove i vasi sanguigni sono più visibili per via della trasparenza e della pelle sottile. Borse e occhiaie possono essere ereditarie, ma ci sono altri fattori che contribuiscono a renderle più visibili, come il consumo di alcol o tabacco e la mancanza di sonno.

E questo è un aspetto fondamentale nella prevenzione di borse e occhiaie: prenditi cura di ciò che mangi ed evita quelle sostanze che fanno male al nostro organismo e che ci riempiono di tossine.

Vediamo quali rimedi e abitudini casalinghe ci aiutano a prevenire borse e occhiaie.

Dieta sana ed equilibrata per combattere borse e occhiaie

Gli alimenti freschi sono i migliori per il corpo e hanno un impatto positivo sullo stato della pelle. Mangiare prodotti sani favorirà un aspetto fisico tonico e in salute. Gli alimenti naturali con antiossidanti sono i migliori per il corpo e, quindi, per la pelle.

Ricordati della vitamina C

Da questa sostanza il corpo genera collagene, che è così vitale per la pelle. Pertanto, gli alimenti ricchi di vitamina C, come le arance, i kiwi o gli spinaci, sono altamente consigliati per migliorare il contorno occhi.

Rinfresca gli occhi stanchi con l’allantoina

È un estratto vegetale che ha potenti proprietà curative e calmanti. Da anni viene utilizzato per curare piccole ferite e gonfiori della pelle. Si trova in piante come la barbabietola, la camomilla o lo stesso grano.

Se non ne avete sentito parlare, l’allantoina è uno zucchero estratto dai semi di quinoa che ha grandi proprietà per il derma. Si tratta di un principio attivo che riduce la comparsa di linee sottili e rughe, producendo un effetto lifting. Si consigliano anche le cellule staminali della mela, un altro estratto naturale con risultati identici.

Contro borse e occhiaie bevi acqua

In generale, si consiglia di bere 1,5 litri al giorno, ma a seconda dell’attività fisica e della genetica di ogni persona. Una buona idratazione della pelle aiuta ad avere un aspetto più sano e giovane.