Rendi la tua pelle uniforme e levigata con il miglior detergente viso all’acido salicilico.

Se il tuo obiettivo è quello di ottenere una pelle chiara, uniforme e levigata, pochi ingredienti sono preziosi come l’acido salicilico.

Si tratta di una sostanza naturale, un beta-idrossiacido, solubile in olio. Come spiega Devika Icecreamwala -MD, dermatologo a Berkeley, in California- questa particolarità gli permette di penetrare più a fondo nella pelle rispetto agli acidi solubili in acqua, come gli alfa-idrossiacidi.

Ciò significa che l’acido salicilico è la scelta migliore per rimuovere l’eccesso di sebo, smog, impurità e polveri, aggiunge il dottor Icecreamwala.

È anche un esfoliante. Aiutando la rigenerazione cellulare, migliora il tono e la consistenza della pelle.

Non solo. Come sottolinea David Lortscher, MD, dermatologo e fondatore certificato e CEO di Curology: “l’acido salicilico è chimicamente simile al componente attivo dell’aspirina. Questo vuol dire che riduce l’infiammazione e apporta benefici contro l’acne, infiammatoria e non infiammatoria”.

Perché scegliere l’acido salicilico

Per combattere acne, punti neri, brufoli, e per una pelle più luminosa e levigata, l’acido salicilico dovrebbe essere uno dei tuoi ingredienti preferiti.

L’unica avvertenza? E’ sempre un acido. Quindi, ha il potenziale per causare irritazioni, in particolare se la pelle è secca o sensibile.

“Può causare arrossamento, desquamazione e secchezza per le persone con questi tipi di pelle, quindi in questi casi suggerisco di evitarlo”, osserva il dottor Icecreamwala.

Dovresti anche evitare l’acido salicilico in caso di gravidanza.

Ma se la tua pelle è adatta a questo tipo di ingrediente, non c’è modo migliore per ottenere i benefici di questo potente anti-acne che non usare un detergente viso all’acido salicilico.

Dai un’occhiata a queste otto scelte approvate dai dermatologi, per ogni tipo di pelle (e alcuni prodotti preferiti dagli acquirenti)-

Il miglior detergente viso all’acido salicilico per ogni tipo di pelle

Miglior detergente viso all’acido salicilico per la pelle grassa

Detergente viso La Roche Posay Effaclar Gel Mousse purificatore per pelle grassi

Amazon

Grazie alla sua abilità di dissolvere il sebo, l’acido salicilico è un’ottima scelta se hai la pelle grassa, anche se sei abbastanza fortunato da non dover combattere contro l’acne. La sua formula rende questo detergente viso la scelta migliore per chi mira ad una pelle liscia e levigata. E non solo rimuove immediatamente l’eccesso di sebo, ma impedisce anche alla tua pelle di diventare grassa durante il giorno.

Compralo: detergente viso La Roche Posay Effaclar Gel Mousse purificatore per pelli grasse.

Miglior esfoliante all’acido salicilico per la pelle a tendenza acneica

Paula’s Choice Skin Perfecting Esfoliante Viso Liquido 2% BHA

Amazon

Elimina i fastidiosi brufoli con questo esfoliante. Non un detergente viso ma un prodotto a rapido assorbimento che rimuove le cellule morte e combatte i punti neri. Con acido salicilico al 2%, questo esfoliante è molto efficace per ridurre brufoli e punti neri. Ha anche proprietà emollienti.

Applica una o due volte al giorno dopo il detergente e il tonico. Inumidisci un batuffolo di cotone con il prodotto e applicalo una sul viso.

Compralo: Paula’s Choice Skin Perfecting Esfoliante Viso

Miglior detergente viso all’acido salicilico per pelli miste

CeraVe Renewing SA Cleanser

CeraVe

Se la tua pelle non riesce a decidersi e hai sia parti lucide che secche, questo detergente viso all’acido salicilico di CeraVe è la scelta migliore per tutti e due i tipi di pelle. “Poiché contiene acido ialuronico e ceramidi, è molto più idratante rispetto ad altri detergenti a base di acido salicilico, rendendolo una buona opzione per chi ha la pelle mista”, spiega il Dr. Icecreamwala.

Compralo: detergente CeraVe Renewing

Miglior siero all’acido salicilico

InstaNatural Siero Purificante con Retinolo e Acido Salicilico

Amazon

Questo siero purificante è stato proposto sulla rivista Prevention come uno dei migliori sieri per la pelle per la capacità di rilasciare nutrienti in profondità. Con risultati perfetti e proteggere la cute da effetti dannosi come l’esposizione ai raggi UV.

Utilizza una miscela di antiossidanti come vitamina C, olio del tea tree e vitamina B3, oltre all’acido salicilico, per ringiovanire la pelle, lasciandola fresca e pulita solo con un paio di gocce.

Compralo: InstaNatural Siero Purificante

Migliore detergente viso cremoso con acido salicilico

Neutrogena Visibly Clear Pink Grapefruit Detergente cremoso

Questa crema detergente rimuove lo sporco in modo delicato, elimina il sebo in eccesso e leviga la pelle. Un punto bonus per il meraviglioso profumo.

Compralo: Neutrogena Visibly Clear Pink Grapefruit Detergente cremoso