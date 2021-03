La crema viso antirughe Magic Cream di Charlotte Tilbury ha una lunga lista di fan. Dai truccatori ai redattori di bellezza, passando per celebrità come Salma Hayek, Amal Clooney e Kate Moss, questa crema viso antirughe ha ottenuto un enorme seguito dal primo secondo in cui è stata lanciata negli Stati Uniti. Nel 2014, appena lanciata, è andata esaurita in soli sette minuti a Bergdorf Goodman. Per dire.

Non è un caso se, secondo gli ultimi dati del marchio, un barattolino di questa crema viene venduto ogni minuto. Ora però sembra che la Magic Cream di Charlotte Tilbury abbia una celebrity-fan in più. Come si legge i una intervista su People, infatti, Khloé Kardashian sembra entusiasta di questa crema viso antirughe che ormai da tempo. Tanto da includerla anche nella sua Glam Box per IPSY.

Nello specifico, Khloe adora la texture di questa crema che “idrata la pelle e la mantiene così bella” ha detto al magazine, aggiungendo: “Non credo che potrei mai averne abbastanza”.

Questo, grazie alla formula super idratante della crema, che include oli nutrienti come rosa canina e camelia, Ma anche acido ialuronico che agisce per rimpolpare e rassodare, e un complesso peptidico antietà che leviga la pelle e attenua le rughe.

CORTESIA CHARLOTTE TILBURY

La crema è disponibile sul sito di Charlotte Tilbury in due dimensioni: 30 ml e 50 ml. Quindi puoi anche testarla prendendo il barattolo piccolo per capire se effettivamente è adatta alla tua pelle. Chi la usa, sostiene che questa crema viso antirughe regala un colorito luminoso e una pelle riposata e che è efficace contro rughe e linee sottili in pochi giorni di utilizzo.

“[Migliora] l’aspetto della tua pelle e di ogni prodotto che applichi dopo di essa”, ha scritto un acquirente. “Ricevo così tanti complimenti per la mia pelle e ho condiviso questo segreto di bellezza con tutti i miei amici”.