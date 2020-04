Con l’arrivo della bella stagione iniziano i primi bagni di sole, rigorosamente a casa. Anche se in terrazza, è importante proteggere la pelle con la giusta crema solare.

È vero, l’abbronzatura ci dona un bel colorito sano, tuttavia è importante proteggere la nostra pelle dai raggi del sole per scongiurare il pericolo di scottature, eritemi, la comparsa precoce di rughe e di macchie scure sul viso e nei casi peggiori, melanomi.

Non bisogna rinunciare ai bagni di sole che, anzi, durante la quarantena ci infondono buon umore e permettono al nostro corpo di produrre la vitamina D.

Tuttavia, è importante proteggerci con la giusta crema solare che abbia filtri fotostabili e adeguati al proprio fototipo.

In commercio è possibile trovare tanti tipi di crema solare con protezioni basse, medie o alte, fluide, in forma di olio abbronzate, dense o più leggere.

Scegliere la giusta crema solare

Innanzitutto bisogna spiegare che cosa significa il numero presente sulle confezioni. Per esempio il filtro 30 di una crema solare indica che passa 1/30 della radiazione (il 3,3%), così come il filtro 15 significa che passa 1/15 (il 6,6%).

Va poi ricordato che se utilizzare un fattore di protezione alto, come per esempio 50, non significa che non vi abbronzerete.

Il valore SPF (fattore di protezione solare) indica il rapporto tra radiazione solare filtrata e radiazione trasmessa alla pelle. SPF 30 significa che passa 1/30 della radiazione (il 3,3%), SPF 50 è uguale a 1/50 (cioè il 2%).

Quindi, il primo filtra il 96,7% mentre il secondo il 98%, non una grande differenza.

Raggi UVB e UVA

Altro accorgimento: non tutte le creme proteggono sia dai raggi UVB sia da quelli UVA.

I secondi non si sentono, nel senso che non provocano le scottature, ma proprio per questo sono ancor più pericolosi: non ci si accorge di prenderli e si assorbono di più, favorendo l’invecchiamento della pelle e i tumori cutanei.

Infine, qualunque crema voi scegliate, ricordate di applicarne molta e spesso, prima di esporsi al sole e poi almeno ogni due ore.

Creme solari che puoi acquistare online

Vediamo le creme solari che si possono acquistare online.

Australian Gold per abbronzature dorate in sicurezza. E’ uno dei marchi più amati e uno dei prodotti più venduti. Questo bronzer garantisce un buon filtro solare UVA/UVB pur regalando una bella abbronzatura decisa, grazie ai suoi principi attivi autoabbronzanti. Inoltre, è ricco di antiossidanti di tipo vegetale e ingredienti utili alla stimolazione della melanina nella pelle. Si può trovare online su Amazon al prezzo di 15,44 €.

La Roche-Posay protezione 50. Probabilmente uno tra i migliori filtri solari in commercio. La crema solare Anthelios 50+, nello specifico, puoi trovare moltissimi principi attivi eccellenti tra cui uno tra i filtri UV più costosi in quanto, nonostante sia chimico, è neutro di termini tossicologici nei confronti del nostro organismo. Inoltre, questa crema solare è adatta alle pelli sensibili. Puoi acquistarla su Amazon al prezzo di 18,90 €.

Hawaiian Tropic Satin Protection. Uno spray solare dalla texture satinata e morbida. Questo filtro solare fornisce una protezione UVA e UVB ad ampio spettro in uno spray leggero ad asciugatura rapida. Inoltre, non unge e non ostruisce i pori.

Crema solare per il viso Nuxe. Quando ci proteggiamo dai raggi del sole, dovremmo dedicare al viso un filtro apposito. Quello di Nuxe protezione 50 è uno dei più amati. Si tratta di ua crema solare anti-età, ai Fiori di Acqua e del Sole, che oltre a proteggere dai raggi del sole offre una protezione cellulare anti-età. Ideale per le pelli chiare e le zone più sensibili (viso, décolleté, mani) previene la comparsa delle macchie e non lascia la ‘pellicola’ bianca. Puoi trovarla su Amazon a 14,88 €.

Avene Spray Solare Latte Bambino: tra le creme solari per bambino, questa è un’ottima scelta. Avene ha concepito questa crema appositamente per bambini con ottimi filtri solari moderni e di nuova generazione. Inoltre, è fornita di un applicatore spray, molto più comodo da spalmare sui bambini. Questa crema ha un forte colore bianco, così da essere ben visibile sulla pelle. Puoi trovarla online su Amazon a 19,69 €.

Collistar latte spray superabbronzante idratante. Un’ottima crema solare abbronzante, adatta però alle pelli già abbronzate visto il fattore di protezione 15. Detto questo, gli ingredienti sono di ottimo livello e per mantenere la pelle dorata risulta un ottimo prodotto. Puoi acquistarla su Amazon a 18,90 €.

Hawaiian Tropic Silk Hydratation protezione 30. Le Hawaiian Tropic sono sono immediatamente riconoscibili dal profumo che ci fa viaggiare su spiagge tropicali. Questa crema è anche molto valida. I suoi filtri proteggono dai raggi UVA e UVB. Morbida e leggera, la sua formula non appiccica e lascia sulla pelle una piacevole fragranza tropicale. Puoi comprarla su Amazon a 13,90 €.

Latte solare eco biologico Omia. Un’ottima crema solare, arricchito da oli naturali e biologici tra i quali: olio di argan, idratante e protettivo, olio di cocco, emolliente e nutritivo e olio di sesamo, antiossidante e fotoprotettivo. Su Amazon la trovi a 22,99 €.

Foto in evidenza di chezbeate da Pixabay