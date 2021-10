“Questa marca è fantastica. Ho comperato il kit Evolve Organic Beauty e poi ho preso la crema da 30 ml per provarla per un periodo maggiore” ha detto un acquirente, che aggiunge: “Ho una pelle molto secca e matura anche se senza troppe rughe. Viene assorbita, è ricca ma il viso non rimane unto. In pieno inverno preferisco la Multi peptide, più corposa e anti-invecchiamento”.

Un altro cliente scrive: “Ho deciso di spendere qualcosina in più per questa crema, con la speranza di non aver buttato soldi al vento. Beh devo dire che è la prima volta che acquisto una crema fantastica. Ho la pelle problematica piena di punti neri e couperose, mista grassa che si unge facilmente. Da un po’ di tempo sto seguendo una routine di pulizia viso quotidiana che mi ha aiutato tantissimo a tenere sotto controllo i punti neri e ha ridato vita alla pelle. Insieme a qualche scrub questa crema è favolosa, ha un profumo delicato da mangiare, ha una consistenza davvero morbida leggera e si spalma con una facilità assurda. Dona alla pelle luminosità e idratazione al punto giusto senza ungere,la metto alla sera e al mattino la pelle è davvero ringiovanita e morbida”.

Puoi aggiungere la crema idratante Multi-Peptide 360 alla tua skincare per soli 35 euro.