Questa crema rende la pelle radiosa all'instante

Se siete alla ricerca di una crema illuminante per la pelle del viso abbiamo un suggerimento per voi. Parliamo di Extra-Firming Energy di Clarins. Un trattamento 2-in-1 che unisce l’expertise tonicità del brand all’effetto sublimatore di un prodotto effetto glow. E’ stato creato con estratti di fiore di canguro bio e mitracarpus bio. Questa alleata di bellezza agisce sulla compattezza della cute donando al contempo un doppio effetto pelle sana ed energica. Può essere applicata al mattina e alla sera, anche come base trucco. Basta una piccola porzione per vedere già risultati dalla prima applicazione. L’incarnato apparirà come sublimato e apparirà meno spento.

Altri prodotti da mettere nel carrello per una pelle al top.

Un’alternativa simile alla crema Clarins è Hydra Pro Glow di Kiko. Un prodotto idratante effetto luce sublime con acido ialuronico. L’estratto di semi di orzo contribuisce a illuminare la pelle. La formula contiene, inoltre, l’Actiglow, una tecnologia cosmetica in grado di sublimare la bellezza della pelle e, contemporaneamente del make up. Puoi applicarla mattina e sera sulla pelle detersa.

La cantante Selena Gomez ha una sua arma per avere un incarnato effetto glow. Si tratta del siero Banana Bright Vitamin C Serum di Olehenriksen. Il prodotto contiene il 15% di vitamina C, il 5% di acido poliidrossilico e acido ialuronico. Combatte tutti i principali segni dell’invecchiamento, inclusi punti scuri, rughe e perdita di compattezza. Sarah Jessica Parker ama la crema La Roche-Posay’s Toleriane Fluide Soothing Protective Moisturizer. “È l’unica crema idratante che uso da sempre”, ha detto l’attrice.

Penélope Cruz usa Advanced Génifique Youth Activating Serum di Lancôme. C’è un prodotto in particolare che aiutato molto la pelle di Kim Kardashian, ovvero 111SKIN 3 Phase Anti Blemish Booster. Il booster regola la produzione di sebo e prende di mira i batteri che causano macchie, riduce l’infiammazione e riparando la pelle danneggiata.