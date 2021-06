Se sei tra quelle persone che seguono una routine di skincare in modo regolare, saprai che una crema occhi al retinolo è una delle basi della cura della pelle insieme alla crema idratante e alla protezione solare. Purtroppo, è difficile trovare una crema occhi al retinolo che sia efficace e allo stesso tempo non troppo costosa.

Come editor di bellezza mi è capitato spesso di provare prodotti per la cura della pelle. Parecchi mesi fa mi è capitata tra le mani la crema occhi al retinolo di LilyAna Naturals. Non l’avevo mai sentita e, dopo averla provata, mi ha subito affascinata. A quanto pare è una sorta di leggenda nel mondo dello shopping di bellezza online. Questo perché non capita spesso che un marchio solo Amazon dia risultati così incredibili.

Eppure, l’incertezza di acquistare un prodotto di bellezza a scatola chiusa è del tutto affossata dalle recensioni entusiastiche e unanimemente felici che esaltano le capacità anti-invecchiamento di questa crema.

“Ho trascorso la maggior parte della mia giovinezza ad abbronzarmi senza pensare al futuro”, scrive un acquirente con precedenti danni alla pelle dovuti all’esposizione al sole. “Con questa crema occhi al retinolo le rughe si sono notevolmente ammorbidite e la mia pelle è più soda”.

Altri dicono che vorrebbero poter dare 10 stelle a questa crema relativamente poco costosa. E soprannominarla il miglior prodotto a base di retinolo che abbiano mai usato, dal momento che i risultati superano quelli di altri sieri molto più costosi.

Gli ingredienti di questa crema occhi al retinolo

Poiché l’aloe è il primo ingrediente, le sue proprietà calmanti contrastano qualsiasi irritazione che i neofiti del retinolo potrebbero sperimentare con altri prodotti. È combinata con olio di semi di girasole, glicerina, olio di jojoba, vitamina E, acido ialuronico, tè verde, burro di karitè, pantenolo, estratto di corteccia di salice ed estratto di centella asiatica.

In effetti, anche io ho notato immediatamente dei miglioramenti con questa crema. Con pochi utilizzi la mia pelle è apparsa più soda, liscia e luminosa.

“Ho provato questa crema pensando che non sarebbe stato all’altezza dell’hype. Ma poi ho scoperto che non si tratta di hype ma di verità”, scrive un acquirente che ha visto risultati in pochi giorni.