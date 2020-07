La biotina è una vitamina del gruppo B che aiuta il corpo a convertire il cibo in energia.

E’ nota anche come vitamina H o vitamina B7 e la sua importanza coinvolge occhi, pelle capelli, cervello oltre alla funzionalità epatica.

Poiché il nostro organismo non la immagazzina bisogna reintrodurla per avere dei livelli adeguati.

Ecco una lista di cibi attraverso i quali assumere biotina.

Le uova sono ricche di vitamine del gruppo B, proteine, ferro e fosforo. Contengono biotina soprattutto nel tuorlo.

Anche i legumi sono una buona fonte, così come contengono proteine, fibre e altre vitamine e minerali.

Da mettere nel carrello anche le patate dolci, fonte della vitamina.

Così come lo sono i funghi, alimento versatile che si può usare per creare numerosi piatti.

Se dovete scegliere un frutto, via libera alla banana, che contiene biotina.

Oltre ad avere calcio e vitamine A e C, i broccoli sono anche fonte di vitamina B7.

Altro frutto che ne è ricco è l’avocado, uno degli alimenti più amati del momento.

Non dimenticate poi i cereali integrali, raccomandati soprattutto a chi deve tenere a bada la glicemia.

Infine, ci sono gli organi come il fegato di pollo e di manzo. Una porzione standard può garantire il fabbisogno giornaliero di biotina da sola.

Carenza della vitamina, cosa può succedere.

Se non stai assumendo abbastanza biotina, potresti riscontrare una perdita di capelli o delle eruzioni cutanee rosse squamose.

Ma avere una carenza notevole è raro perché nella maggior parte dei casi si ottiene dalla dieta.

In altre parole il cibo dovrebbe essere sufficiente per raccogliere i benefici per la salute.

La ricerca sugli effetti della biotina sulla crescita dei capelli è scarsa.

Ci sono solo prove limitate che suggeriscono che un aumento dell’assunzione di biotina possa aiutare a promuovere la crescita dei capelli.

Fonte: Healthline.come.