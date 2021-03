Catherine Zeta Jones ha una sua crema di riferimento che considera una sorta di “risposta a tutto”.

Il prodotto in questione è la “Eight Hour Cream” di Elizabeth Arden.

“Sono stata il volto di Elizabeth Arden per molti anni, ma prima ho usato la crema Eight Hour perché la usava mia nonna”, ha detto recentemente a Glamour l’attrice.

“Era l’unica crema che avesse mai comprato ed era la risposta a tutto. Se ti tagli, la metti. Se hai una scottatura, la metti”, ha specificato Catherine Zeta Jones.

La crema in questione è un prodotto come dire…leggendario, considerando che è usata anche dalla Regina Elisabetta II.

L’attrice americana Reese Witherspoon tiene molto alle sue amicizie e in passato ha svelato di aver regalato loro proprio la Eight Hour Cream di Elizabeth Arden.

I benefici della crema.

Questo prodotto è un trattamento per la pelle che agisce sulla cute secca, spaccata o screpolata, donandole sollievo.

La crema è stata creata nel 1930 ed è diventata un successo immediato e travolgente.

Come si legge sul sito del brand, Eight Hour Cream è ideale per disegnare la forma delle sopracciglia, rivitalizzare, illuminare e donare sollievo alle mani secche, così come alle unghie.

E’ utile per alleviare le piccole irritazioni cutanee, donare sollievo per le scottature lievi e le screpolature.

Può essere usato anche come rimedio per le labbra secche.

Altre creme amate dalle celebrities.

Sarah Jessica Parker ha nel suo beauty La Roche-Posay‘s Toleriane Fluide Soothing Protective Moisturizer. “E’ l’unica crema idratante che uso da sempre”.

C’è una crema antirughe che Kate Middleton ha consigliato a Michelle Obama. Si tratta di Biotulin Supreme Skin Gel.

Tra le fan del prodotto ci sarebbero anche Jennifer Lopez, Madonna e Kim Kardashian.

Penélope Cruz usa invece Advanced Génifique Youth Activating Serum di Lancôme, brand di cui è testimonial.