La lacca per capelli voluminosi amata da Jennifer Aniston è ora in super sconto e non dovresti lasciartela sfuggire. Quanto è importante per te avere capelli voluminosi? Sono tantissime le persone che spendono migliaia di euro in extension per capelli, mentre altre sono sempre alla ricerca di integratori che permettano di ridurre la caduta e rendere le ciocche meno sottili.

Ottenere capelli folti è un sogno impagabile per molti, ma se non vuoi spendere un sacco di soldi (e intendo centinaia di migliaia) per ottenere capelli degni del red carpet, gli spray volumizzanti possono essere la soluzione migliore.

La bellezza di uno spray è che 1) stai lavorando con ciò che hai già, ovvero i tuoi capelli naturali, 2) non sono difficili da usare e 3) costa una frazione di quello che costano altri tipi di ispessimento dei capelli, come per esempio le extension. Lo sappiamo: alcuni spray possono lasciare i capelli crespi, duri e difficili da pettinare, altri non hanno un buon odore e alcuni semplicemente non funzionano. Ma la mente dietro i capelli sempre perfetti di Jennifer Aniston ha recentemente condiviso lo spray per capelli voluminosi che utilizza per ottenere quei risultati incredibili sull’attrice.

In una recente intervista per Vogue , l’hairstylist delle star Chris McMillan ha rivelato di utilizzare lo spray per capelli voluminosi di Sisely-Paris sui capelli della Aniston per aggiungere un effetto lifting. E da quel momento non sono più stata in grado di levarmi dalla testa quello che è il Santo Graal dei capelli voluminosi. da allora non siamo stati in grado di toglierci dalla mente i capelli del Sacro Graal. E non riuscivo davvero a smettere di pensarci, dopo aver letto le numerose recensioni in giro per i siti web. Su Nordstrom USA, un cliente ha scritto che con questa lacca sembra “avere il doppio della quantità di capelli. Voglio dire.

Lo spray per capelli voluminosi usato da Jennifer Aniston

McMillan usa solo una piccola quantità di Sisley-Paris Volumizing Spray sulle radici dei capelli di Jennifer Aniston. La sua filosofia e quella dell’attrice è “less is more”. Quindi se anche tu adotti un approccio simile (o non riesci a sopportare la tipica sensazione della lacca sui capelli) questo spray è per te. E poiché anche poco prodotto sarà sufficiente, una bottiglia dello spray ti durerà tantissimo.

La parte migliore di questa lacca di Sisley Paris, oltre al fatto che dona ai capelli sottili un volume maggiore, è che ha una consistenza leggera che non lascia i capelli appiccicosi, difficili da pettinare o appesantiti. Inoltre, la sua formula resistente all’umidità tiene lontano anche l’effetto crespo. Oh, e ha un profumo delizioso, secondo il marchio.

Ora in super sconto

Altro motivo in più per provarle questo spray per capelli voluminosi: generalmente costa intorno agli 80 euro. Ma in questi giorni è a un prezzo super sul sito di Pinalli e potrai acquistarla a poco più di 50 euro.