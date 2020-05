Uno spray volumizzante pluripremiato e low budget per capelli fini, che renderà la tua chioma piena e corposa.

A meno che non mi asciughi i capelli con la testa capovolta per tutto il tempo, i miei capelli fini cadono praticamente sempre come spaghetti.

Non importa quale tipo di ferro io utilizzi, i miei capelli non staranno mai in piega.

Ho i capelli fini e il volume non è qualcosa che mi riguarda. Ciò significa che i miei migliori amici sono i parrucchieri, che sanno davvero trattarli, e i prodotti volumizzanti che riescono a migliorarne la corposità.

Per questo motivo capirai come mai sono stata così entusiasta di scoprire un prodigioso prodotto volumizzante per capelli fini.

Sto parlando del Phytovolume Actif Spray Volumizzante Capelli Sottili. Un prodotto pluripremiato, che è stato anche inserito nella classifica dei migliori prodotti del 2020 dalla prestigiosa rivista americana InStyle.

Considerando che la classifica di InStyle viene fatta intervistando dermatologi leader, truccatori e parrucchieri professionisti, e scandagliando centinaia di prodotti, penso proprio che dovremmo fidarci.

Ma come fa questo spray volumizzante per capelli fini ad essere così prodigioso e a rendere la chioma corposa?

Tutto sta nella sua formula, che è arricchita con proteine del grano e aminoacidi che, secondo il marchio, aggiungono volume alla radice e rimpolpano il diametro di ogni capello.

Tutto questo, senza lasciare quel fastidioso effetto rigido simile alla lacca.

L’unica avvertenza? Dopo averlo spruzzato sui capelli, devi utilizzare un phon. Il prodotto infatti si attiva con il calore, quindi non funzionerà se lo lascerai asciugare all’aria.

Ultima chicca: questo spray per capelli fini viene solo 14 euro, ed è quindi più economico di tantissimi altri prodotti.

Per acquistare: 13,99 €; amazon.it

Foto in evidenza: PHYTO AZERBAIJAN / INSTAGRAM